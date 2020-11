Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo smascherano Selvaggia Roma e svelano di averla denunciata

Gossip TV

Il duro attacco di Chiofalo e la Michelazzo alla nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma continua a stare al centro di numerose polemiche per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratello Vip prima con Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah e poi con Elisabetta Gregoraci. A commentare il percorso della nuova concorrente ci hanno pensato il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo e la sua ex migliore amica Eliana Michelazzo.

Eliana Michelanno e Francesco Chiofalo smascherano Selvaggia Roma, nuova concorrente del Gf Vip

Ospiti nella trasmissione radiofonica di Giada De Miceli, Non Succederà Più su Radio Radio, Francesco ed Eliana hanno attaccato duramente Selvaggia, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip. La prima a prendere la parola è stata la Michelazzo che ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a denunciarla: "Io realmente ho vissuto Selvaggia in tutti i suoi lati. È brava a fingersi amica, poi ti pugnala alle spalle. Nei giorni io cui io ero dal mio fidanzato, lei entrava nei miei armadi e si metteva le mie scarpe, le mie borse e anche i gioielli, quello che c’era. Ha incominciato a prendere le mie cose. Io ho fatto la stima di tutto quello che mi è mancato e c’è la denuncia. Ci sono persone testimoni, non sono solo io che mi lamento, ci sono tantissime persone. Mi ha rubato più di dodicimila euro. Come fa ad andare in giro con la sua sfacciataggine? io mi vergognerei. […] Ci ha provato anche con il mio ex fidanzato, lei lo ha confessato a una persona che mi conosce bene".

"Non ha un tetto, vive a casa della gente" ha aggiunto la Michelazzo "Nel Gf è entrata con la scusante che ha avuto una storia con Pierpaolo Pretelli. […] Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere. Gli sponsor non l’hanno voluta più. […] Ha baciato tutti. Non passare per santa, esci per quello che sei. […] Della storia di Enock non so nulla. La ragazza tende un pochettino a bere, quindi magari da un messagio pensa di aver fatto la luna di miele, con un bicchiere in più avrà visto che si è fidanzata".

Anche Chiofalo, come riportato anche da Isa e Chia, non ha riservato parole carine nei confronti della Roma: "L’ho denunciata ma non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare. […] Come vive? non con i social, quindi ognuno si fa una sua idea. […] Ci ho messo un quarto d’ora per capire chi fosse. E’ evidente che è tutta rifatta, si vede che si vedeva brutta. Lei si è fatta il ritoccone non il ritocchino. Ora è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo. Si è studiata tutto. Io mi stavo imbarazzando per lei. […] Quando ci siamo messi insieme è stata lei a provarci con me, pensavo di essere privilegiato, invece a quanto pare lo fa con tutti".

