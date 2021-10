Grande Fratello Vip: "Francesca conosce perfettamente il mezzo televisivo, gioca a fare la svampita" parla Adriana Volpe

Gossip TV

L'opinionista si racconta e commenta alcuni Vipponi della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Prima concorrente e poi opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana volpe è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Intervistata da Superguidatv, la showgirl ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show e detta la sua su alcuni concorrenti della sesta edizione come Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani.

La confessione di Adriana Volpe su Francesca Cipriani

"Per me è un’esperienza nuova, mi sono tuffata pancia a terra, vivendo tutte le emozioni che questo GF mi sta dando" ha confessato Adriana a Superguidatv parlando di questa sua nuova esperienza televisiva "Mi vivo la diretta della puntata, vivo il daytime, seguendo la casa e le varie dinamiche. [...] È bellissimo anche perché sono in una posizione privilegiata di osservazione. Sono stata veramente onorata di essere stata scelta da Alfonso, dalla rete e che abbiano riposto su di me questa grande fiducia".

Parlando del suo ruolo di opinionista, la Volpe ha dichiarato: "Sto cercando di non perdere, come dire, la mia identità, quindi il mio sorriso, e se devo migliorare in qualcosa, potrei dire che devo essere, forse, meno logorroica, più diretta. Mi piacerebbe accentuare quel tono sarcastico che comunque sto facendo vedere nelle ultime puntate. [...] Cerco la giustizia, nel senso che quando vedo dei soprusi, delle angherie, è più forte di me: mi schiero sempre e cerco di sgamare chi trama, chi porta maschere e chi in qualche modo cerca di sottomettere gli altri. Mi piace che il pubblico stia apprezzando anche questo lato del mio carattere".

A proposito dei concorrenti della sesta edizione del Gf Vip, l'opinionista sembra aver le idee abbastanza chiare: "Manuel si è allontanato da Lulù perché in questo momento ha altre priorità e vuole fare un percorso, all’interno della casa, libero, senza turbare i suoi equilibri, essendo lei anche molto gelosa e vuole vivere questa esperienza pienamente instaurando un buon rapporto con la casa ed oggi devo dire è tra i personaggi più amati sia dal pubblico a casa sia dai concorrenti perché da quando ha iniziato ha sempre ricevuto l’immunità da tutti, cioè è sempre stato decretato tra i preferiti della casa. Francesca o si ama o si odia. È un personaggio molto sopra le righe, conosce perfettamente il mezzo televisivo. Sa cosa colpisce l’attenzione del pubblico. Gioca molto a fare anche un po’ la svampita, ma credo che sotto sotto invece si nasconda una donna di grande carattere".

