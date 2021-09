Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani tradita: il fidanzato è stato con Soleil Sorge!

Gossip TV

Gossip bollente sul fidanzato di Francesca Cipriani, che avrebbe avuto un incontro intimo con Soleil Sorge prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani sta affrontando giorni complessi nella casa del Grande Fratello Vip, lasciandosi andare a emotività incontrollata per poi tornare ad essere la maggiorata solare e divertente che tutti conosciamo. Dopo aver parlato apertamente del fidanzato Alessandro Rossi, per la Cipriani potrebbe arrivare l’ennesima batosta: sembra, infatti, che l’uomo abbia avuto un incontro intimo con Soleil Sorge prima del debutto della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, il fidanzato di Francesca Cipriani con Soleil Sorge?

Tra le protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani non smette di stupire con i suoi siparietti ironici e con momenti di estrema fragilità emotiva. La Cipriani ha avuto una vera e propria crisi quando Alessandro Rossi, il suo amatissimo fidanzato, le ha fatto una sorpresa presentandosi fuori dalle mura di Cinecittà. Sentendo la voce di Alessandro, la Cipriani ha iniziato ad urlare e si è talmente emozionata da sfiorare lo svenimento. Alfonso Signorini ha chiesto a Francesca di parlare del rapporto con il Rossi durante la puntata del Gf Vip, e così lui è diventato una delle persone più ricercate sul web, non essendo parte del mondo dello spettacolo.

Intervistato da RTL 102.5 News, il fidanzato della Cipriani ha ammesso: “Francesca è il mio angelo, la donna della mia vita. Avevo visto che era un po’ in crisi negli ultimi giorni. Lei è molto fragile per via del passato che ha avuto e domenica mattina mi sono svegliato con l’idea di fare qualcosa per lei. Così sono partito alla volta della Capitale e col megafono ho voluto dirle che io la amo e per lei ci sono. […] C’era un traffico pazzesco, mi sono messo lì fuori col megafono a urlare”.

La sorpresa di Alessandro ha talmente rallegrato Francesca che la maggiorata ha affrontato con sportività le offese di Tina Cipollari, ma c’è un altro gossip che potrebbe mettere tutto in discussione. Settimane fa, Libero Quotidiano ha avuto l’intuizione di collegare il nome del Rossi a quello di Soleil Sorge, discussa concorrente del reality show di Canale5, e lui ha spiegato di essere stato contattato dall’influenzar per una collaborazione. Visto che il progetto non sarebbe convenuto economicamente alla sua squadra edile, Alessandro ha rifiutato la proposta di Soleil. Secondo Dagospia, tuttavia, la versione dei fatti non sarebbe propriamente questa. “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del GF Vip si sarebbe t**mbata il suo fidanzato! Chi è costui?”, questa la bomba sganciata da Alberto Dandolo. Se la notizia fosse confermata, Francesca si troverebbe a dover condividere la casa con la donna che ha compromesso la sua favola d’amore!

