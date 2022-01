Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani su Alessandro Basciano: "Non mi piace come tratta Sophie, si crede l'unico bello"

Gossip TV

L'ex gieffina Francesca commenta le coppie del Gf Vip.

La relazione nata al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua tra alti e bassi. A commentare la neo coppia ci ha pensato Francesca Cipriani, che ha colto l'occasione per dire la sua anche sull'amore sbocciato nella Casa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Alessandro Basciano criticato da Francesca Cipriani

Intervistata da Superguidatv, Francesca è ha commentato le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip e non solo. L'ex amatissima concorrente della sesta edizione del reality show di Canale condotto da Alfonso Signorini ha voluto dire la sua anche sulle coppie nate nella Casa, ovvero quelle formate da Alessandro e Sophie, Manuel e Lulù.

"Alessandro non piace e credo che la loro non potrà essere una coppia duratura" ha dichiarato l'ex concorrente del Gf Vip "Lui non mi piace come si comporta, come carattere, come tratta Sophie. Crede di essere l’unico bello, ma onestamente l’umiltà è la prima cosa e quando una persona si atteggia diventa anche poco bella. Bisogna essere belli prima dentro e poi fuori. A Manuel e Lulù voglio molto bene. Manuel è una persona speciale, Lulù è una ragazza molto sensibile che ha sofferto tanto. [...] Mi ha raccontato un po’ la sua vita, è una ragazza che ha bisogno di essere coccolata e protetta. Anche se a volte ha avuto degli atteggiamenti che secondo me non le appartengono, e che derivano dal suo trascorso".

Per quanto riguarda Miriana Trevisan, che ha rivelato di essersi innamorata di Biagio D'Anelli, la Cipriani ha affermato: "Miriana ha tanta voglia di rinnamorarsi perché comunque anche con me si era confidata, mi ha raccontato di aver avuto avuto degli anni bui, ha avuto un intervento, aveva voglia di vivere e mettersi in gioco in questo programma per distrarsi, per ricominciare a vivere una nuova vita. Penso che di Biagio si presa di più rispetto a Nicola. Mi auguro che la cosa possa continuare anche fuori, io sono sempre per l’amore, sono la paladina dell’amore".

