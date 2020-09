Gossip TV

Francesca Cipriani commenta la nuova edizione del Grande Fratello Vip e accusa Elisabetta Gregoraci di averle rubato il lavoro.

Tra i concorrenti che più hanno suscitato la curiosità del pubblico del Grande Fratello Vip c’è, senza dubbio, Elisabetta Gregoraci. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore ha moltissimi fan e anche i più scettici sono pronti a ricredersi, osservando il suo percorso in Casa. Mentre Elisabetta sembra convincere il pubblico, c’è qualcuno che non può perdonarle un grave affronto lavorativo: Francesca Cipriani.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani lancia una pesante accusa a Elisabetta Gregoraci

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni e ci sono già state le prime scintille in Casa. I concorrenti del reality show, condotto da Alfonso Signorini, stanno cercando di ambientarsi e di conoscere tutti gli inquilini di Cinecittà. Nel corso della terza Puntata, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una sorpresa molto emozionante: Signorini le ha fatto ripercorrere le tappe più importanti della sua vita, dagli anni passati con la sua meravigliosa famiglia in Calabria, alla nascita del figlio Natan Falco.

Dopo le lacrime di gioia, tuttavia, arriva la prima bruciante delusione per la Gregoraci che scopre le dichiarazioni di Fulvio Abbate, infastidito dal fatto che i gieffini abbiano scelto lei per l’immunità. Dopo una puntata ricca di alti e bassi, durante la quale Elisabetta si è difesa e si è messa in gioco baciando Pierpaolo Pretelli per assicurarsi un degno budget settimanale, arriva l’accusa inaspettata di Francesca Cipriani. La giunonica soubrette, infatti, si è sfogata ai microfoni di RTL 102.5 parlando della nuova edizione del GF Vip e rivelando un retroscena sulla Gregoraci:

Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un mosciume totale! Tolta la Contessa Patrizia De Blanck, che dovrebbe però dire qualche parolaccia in meno, non tifo per nessuno. Poi c’è anche una concorrente che qualche anno fa mi ha rubato il lavoro. Di chi si tratta? È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni. Lavorativamente parlando è stata la delusione più grande della mia vita.

Durissima stoccata, che potrebbe seguire ad un confronto diretto tra la Cipriani e la gieffina nella casa. Di certo sarebbe interessante vedere le due ex colleghe confrontarsi pubblicamente, e il pubblico spera di poter rivedere per pochi minuti Francesca nel salotto più famoso della Tv italiana.

