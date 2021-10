Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani scoppia in Lacrime disperata!

Gossip TV

Ascoltando alcuni brani romantici, Francesca Cipriani pensa al fidanzato Alessandro Rossi e scoppia in lacrime, inconsolabile.

Francesca Cipriani avverte la mancanza del fidanzato Alessandro Rossi e il cartonato che lo rappresenta, regalatole da Alfonso Signorini durante una puntata del Grande Fratello Vip, sembra non bastare più. Ascoltando alcuni brani romantici, Francesca scoppia in lacrime ed è inconsolabile.

Grande Fratello Vip, lo sconforto di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è un’icona sul web, grazie alle sue esilaranti reazioni che diventano virali in un batter d’occhio. La bombastica showgirl inizia ad avvertire il peso della reclusione forzata al Grande Fratello Vip, soprattutto dal momento che le manca moltissimo il fidanzato Alessandro Rossi. Vedendo Francesca giù di morale, Alfonso Signorini ha permesso ai due innamorati di incontrarsi alla soglia della porta rossa di Cinecittà ma, tra uno “sfrizzami” e un altro, quei pochi minuti senza potersi toccare non sono stati abbastanza per la showgirl.

Cipriani, infatti, vorrebbe poter baciare e toccare il suo fidanzato, assicurandosi che lui la ami ancora e che la stia aspettando a casa, come promesso prima del suo ingresso al Gf Vip. Francesca, dietro la corazza di maggiorata sempre solare e allegra, nasconde un animo delicato soprattutto in materia amorosa. Così, mentre in casa si scatenano furiose liti come quella tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, che costringono i gieffini a prendere una posizione netta, Francesca si è commossa ascoltando alcuni brani romantici passati in sottofondo dalla regia.

La showgirl ha cercato confronto nelle braccia di Giucas Casella, sempre molto dolce e disponibile con i compagni di viaggio, per poi scoppiare in lacrime stringendosi a Lulù Selassié, che ha cercato di farle coraggio. Forse, se i gossip si riveleranno fondati come pensiamo, Alfonso potrebbe accontentare Francesca con l’ingresso di nuovi concorrenti in Casa, tra cui il suo amato Alessandro.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.