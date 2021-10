Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani rivela: "Alessandro mi ha già chiesto di sposarlo"

Gossip TV

Francesca e Alessandro presto sposi? La rivelazione della gieffina al Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi presto sposi? Stando a quanto rivelato dalla showgirl nella Casa del Grande Fratello Vip, il ragazzo le avrebbe già fatto in privato la famosa proposta di matrimonio.

Francesca Cipriani e la proposta di matrimonio di Alessandro Rossi

Nelle ultime ore, Francesca è tornata a parlare della sua storia d'amore con Alessandro. I due si conoscono da poco tempo, ma già sognano una famiglia e un futuro insieme. "Averlo qui con me dentro al GF Vip mi ha fatto stare tanto bene. Certo avrei preferito che restasse ancora un po’. Noi abbiamo già tanti piani per il futuro, vogliamo anche sposarci" ha dichiarato la showgirl a Miriana Trevisan e Clarissa Selassié.

Come riporta Biccy, la Cipriani ha poi continuato rivelando di aver già ricevuto in privato la proposta di matrimonio: "Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta. Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera. Però dai in 100 secondi non era proprio romantica. Ci vuole tranquillità per fare un gesto del genere. In privato mi ha già detto che mi vuole sposare sì. Vorremmo sia il matrimonio che un bambino. Desideriamo tutto questo".

"Però la proposta ufficiale va fatta, ok in privato, ma poi deve farla per bene" ha aggiunto la showgirl "Non sembra ma io sono una ragazza all’antica. Noi ormai stiamo insieme da 10 mesi. Non sarà tantissimo, ma sembra che ci conosciamo da una vita. Ho capito subito che era quello giusto".

