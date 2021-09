Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani: reazione incontrollata, urla e svenimento (VIDEO)

Gossip TV

Francesca Cipriani rischia di svenire dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, fuori la casa del Gf Vip.

Francesca Cipriani sta vivendo molto male la permanenza nel Grande Fratello Vip e, se da una parte si sforza per strappare un sorriso ai suoi colleghi, dall’altra soffre di vere e proprie crisi emotive che spaventano tutti. Ascoltando la voce del fidanzato, fuori la casa di Cinecittà, la Cipriani ha una reazione inaspettata e rischia di svenire.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani fuori controllo!

Francesca Cipriani sa come regalare emozioni forti al pubblico del Grande Fratello Vip. La maggiorata più amata del piccolo schermo ha varcato la porta rossa di Cinecittà pronta a mettersi in gioco, ma è diventata molto presto preda della nostalgia, lasciandosi andare a vere e proprie crisi emotive. Dopo aver chiamato “maiale” Amedeo Goria a causa dell’approccio che il giornalista sportivo ha avuto con Ainett Stephens, la Cipriani ha iniziato ad alternare momenti di euforia a momenti di pianto disperato.

#gfvip Io esaurita almeno tanto quanto Francesca Cipriani: pic.twitter.com/oTJIUOdWWA — ˗ˏˋ Benedetta Scalise ˎˊ˗ (@ohitisbeth) September 26, 2021

Prima con l’arrivo dell’aereo per Raffaella Fico, che ha fatto esultare Francesca per poi commuoverla al punto che tutti hanno iniziato a preoccuparsi seriamente per la sua reazione fuori controllo. Poi, nelle ultime ore, il fidanzato di Francesca si è presentato alle porte di Cinecittà per urlare un messaggio d’amore e supporto alla sua dolce metà. Il risultato? La Cipriani ha iniziato a urlare talmente forte da sentirsi male, e rischiare di svenire in giardino davanti ai gieffini che, inermi, hanno fatto di tutto per calmarla.

Oggi mi sono svegliata con la stessa stabilità mentale di Francesca Cipriani✈️✈️ #gfvip

pic.twitter.com/MpYpcXLFrY — Giada_ (@adorototale) September 26, 2021

