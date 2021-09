Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani insultata da Tina Cipollari: forte reazione nella notte

Gossip TV

Francesca Cipriani incassa l’offesa di Tina Cipollari, mentre Katia Ricciarelli svela un retroscena inedito sull’opinionista di Uomini e Donne.

Francesca Cipriani sta alzando di milioni di asticelle il livello di trash della casa del Grande Fratello Vip. La maggiorata più frizzante della televisione italiana vive momenti di grande instabilità emotiva, che finiscono per diventare veri e propri tormentoni sui social. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale5, Alfonso Signorini ha mostrato alla Cipriani un commento al vetriolo di Tina Cipollari, che ha destabilizzato la gieffina. Ecco cosa è successo nella notte dopo la fine della diretta.

Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ferita da Tina Cipollari

La vulcanica e instancabile Francesca Cipriani sta vivendo in modo particolarmente intenso e altalenante la sua avventura al Grande Fratello Vip. La bombastica showgirl, infatti, ha avuto un crollo emotivo seguito da urla e da uno svenimento, che ha fatto preoccupare non poco il pubblico da casa. Momenti di pianto si alternano a momenti di risate a crepapelle con alcuni inquilini di Cinecittà. Insomma, la Cipriani non smette di stupire e Alfonso Signorini ha voluto parlare con lei a cuore aperto, raccontando anche della storia d’amore che le sta cambiando la vita. Concluso il momento più emozionante, Signorini ha sfoderato uno scoop in diretta, mostrando a Francesca il commento al vetriolo di Tina Cipollari che recita: “Che ridicola”.

Inutile dire che la gieffina è rimasta piuttosto perplessa dall’affermazione dell’opinionista di Uomini e Donne, che ha discolpato immediatamente rivelando: “Non è Tina, non è lei. Io la conosco ed è una persona che mi ha fatto tanti complimenti. So che ci sono persone che conoscono Tina e che mi hanno fatto del male. E quindi sicuramente le hanno detto di fare questo. Io Alfonso sono una persona sincera, che non ha peli sulla lingua, sono la sincerità in persona. […] Io Tina Cipollari l’ho conosciuta, mi ha riempita di complimenti, abbiamo fatto un evento insieme. Mi ha detto delle cose bellissime e anche io penso le stesse cose di lei. Non me la prendo assolutamente per questo, perché sono andata avanti con il pensiero ed ho capito da dove arriva la fonte. In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico, ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.

Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Tina Cipollari: il retroscena inedito

Conclusa la diretta del Gf Vip, Francesca si è sfogata durante la notte e ha ripreso il discorso sulla Cipollari, dichiarando: “Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo“. Mentre la Cipriani sembra aver perdonato alla velocità della luce la Cipollari, c’è qualcuno in casa che ha qualche questione irrisolta con la romana.

Katia Ricciarelli, ascoltando il discorso di Francesca, è intervenuta prontamente rivelando un retroscena su Tina: “Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a! È successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”. Viste le polemiche, vedremo la Cipollari nella glass-room della Casa?

