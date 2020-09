Gossip TV

Flavio Briatore replica alle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip, e parla di autonomia economica e del figlio Nathan Falco.

Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci sul suo rapporto con Flavio Briatore, hanno fatto storcere il naso all’imprenditore. Mentre la showgirl è confusa sul rapporto che si è creato con Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip, il proprietario del Billionaire replica alle parole dell’ex moglie, lanciando una vera e propria stoccata alla calabrese.

Grande Fratello Vip, Flavio Briatore lancia una frecciatina all'ex moglie Elisabetta Gregoraci

La presenza di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto discutere. L’ex moglie di Flavio Briatore è tra i protagonisti più chiacchierati della quinta edizione, anche per via del presunto flirt con Pierpaolo Pretelli. I due si sono avvicinati molti nelle ultime settimane e c’è chi prevede che faranno coppia fissa tra non molto tempo. Mentre Pretelli prende le distanze dalla Gregoraci, dopo che la presentatrice ha smontato i gossip sul loro rapporto, Briatore ha deciso di replicare alle dichiarazioni fatte dall’ex moglie.

Ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita, infatti, la presentatrice ha affermato di aver vissuto un amore ‘ingombrante’ con Flavio, che l’ha portata a sacrificare i suoi sogni ma anche a vivere una favola. Intervista da Selvaggia Lucarelli per il ‘Fatto Quotidiano’, Briatore ha commentato le affermazioni di Elisabetta, lanciando una bella stoccata alla gieffina:

Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Non è detto che questo faccia la felicità . Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. […] Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla.

Flavio Briatore vuota il sacco sulla partecipazione della Gregoraci al Grande Fratello Vip

A indispettire Flavio è anche il concetto di indipendenza di cui si è forgiata Elisabetta, che più volte a ripetuto al Gf Vip di essere autonoma. Discorsi che, secondo l'imprenditore, sarebbero veritieri a patto che la Gregoraci non accettasse più il suo mantenimento:

Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no? […] Non dico quanto le passo al mese, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere. Non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria.

Infine, a proposito della partecipazione dell’ex moglie al reality show, condotto da Alfonso Signorini, Flavio ha spiegato di essere stato inizialmente perplesso a causa del figlio:

Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo.Ho replicato solo che ha 40 anni, ma se pensa sia la scelta giusta, va bene. Lo voleva già fare anni fa e le dissi che visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi. Ora Falco è più grande. Poi io e lei siamo divorziati, ormai non siamo neppure più parenti, abbiamo un figlio. Dobbiamo pensare al bene di Falco. […] Mi dispiace solo se mio figlio legge queste cose.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip