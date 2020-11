Grande Fratello Vip, Flavio Briatore gela Elisabetta Gregoraci

Gossip TV

La replica dell'imprenditore piemontese alla sua ex moglie sulla pagine di Chi.

Durante l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, hanno avuto molta risonanza le parole di Elisabetta Gregoraci nei confronti dell'ex marito Flavio Briatore. La showgirl ha commentato una clip mostrata da Signorini, in cui, intenta a dare quattro chiacchiere in giardino con Giulia Salemi e Francesco Oppini, ha confessato che l'imprenditore piemontese con il quale la Gregoraci è stata legata sentimentalmente per ben 13 anni, le avrebbe chiesto di recente di risposarlo.

Mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown. (…) Sì, eravamo a casa sua durante il lockdown e mi ha chiesto questa cosa. Mi è scappata questa cosa, anche se è una cosa bella. Me l’ha chiesto durante questo lockdown perché siamo stati parecchio insieme, l’abbiamo vissuta insieme e mi ha detto “secondo me dobbiamo tornare insieme, dobbiamo risposarci!”. È stato molto carino a dirmi questa cosa, è stata una cosa bella, che mi ha fatto piacere. Non era la prima volta, anche prima dell’estate me l’aveva detto. (…) Perché lo sogno da quando siamo qua?

Mostrata la clip, Alfonso ha chiesto ulteriori spiegazioni a Elisabetta che ha confermato tutto:

Abbiamo passato il lockdown insieme, noi ci siamo lasciati da tre anni, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui, un giorno mi ha guardata e mi ha detto: “guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci. (…) Io non ho risposto subito, non ho risposto in realtà. Lui per me è una persona troppo importante, ancora oggi è come se quasi non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo una famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme, forse anche troppo. Anche se a volte discutiamo per delle cose io considero me, lui e Nathan ancora una famiglia.

Tutti attendevano una replica da parte di Briatore e per la verità anche con con molta curiosità. L'imprenditore piemontese confermerà o smentirà le parole della Gregoraci? La risposta è arrivata tra le Chicche di gossip di 'Chi' ed è una vera e propria doccia fredda:

Raggiunto da ‘Chi‘ nel Principato di Monaco - si legge sul magazine - dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una… fake news.