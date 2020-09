Gossip TV

Flavia Vento rivela tutti i motivi che l'hanno spinta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip, e i suoi progetti futuri.

A nemmeno 24 ore dall’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, Flavia Vento ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia. La scelta della showgirl ha fatto discutere e Flavia ha deciso di spiegare cosa l’ha portata a prendere una decisione così repentina.

Grande Fratello Vip, Flavia Vento spiega perché ha lasciato la Casa

È partita con il botto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla Diretta, Tommaso Zorzi è stato portato via dalla Casa per accertamenti, mentre il mattino seguente Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality show. La scelta della showgirl è stata criticata dal pubblico, che sperava di vederla mettersi in gioco più a lungo prima di prendere una decisione sulla sua partecipazione. Una volta fuori dal GF, Flavia ha rilasciato un’intervista a 'IlGiornale', parlando delle prime impressioni ricevute dai suoi ex compagni di viaggio:

Ho trovato persone fantastiche, davvero molto amichevoli. Questo mi rende felice perché negli altri reality ai quali ho partecipato in passato non è stato così. Mi sono trovata bene con tutti, anche se a primo impatto mi sono piaciuti particolarmente Tommaso, Matilde e Dayane.

Grande Fratello Vip: le prime parole di Flavia Vento

Si passa poi al vero motivo che ha portato all’abbandono, ovvero la sofferenza per la mancanza dei suoi adorati amici a quattro zampe. A tal proposito, la Vento ha ammesso:

Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico […] Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo.

Infine, a proposito dei suoi progetti futuri, la Vento ha rivelato di voler trasformare la sua passione per i cani e gli animali in un vero e proprio lavoro, che possa aiutare questi fedeli amici dell’uomo: "Lo scopriremo strada facendo. Per ora sto pensando di aprire una pensione per cani, ma sto ancora facendo tutte le valutazioni del caso".

