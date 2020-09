Grande Fratello Vip, Flavia Vento già in crisi prima dell'ingresso nel reality: "Nessuno riusciva a sopportare le sue urla"

Gossip TV

Flavia Vento furiosa prima del Grande Fratello Vip, arriva la clamorosa indiscrezione.

Flavia Vento ha abbandonato definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni, però, pare che la bionda showgirl sia entrata in crisi prima del suo ingresso nel reality show di Alfonso Signorini. Il settimanale Chi parla infatti di una lite furiosa prima di varcare la famosa porta rossa.

Il retroscena su Flavia Vento prima del suo ingresso al Gf Vip

A poche ore dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, Flavia ha avuto un crollo emotivo. La gieffina, preoccupata per i suoi cani, è scoppiata in lacrime annunciando la sua decisione di lasciare il reality. I suoi compagni di avventura hanno cercato in tutti i modi di farle cambiare idea ma invano. La bionda showgirl, dopo un lungo confronto con gli autori in confessionale, ha fatto le valigie e ha lasciato definitivamente la Casa di Cinecittà.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Chi, però, pare che la Vento sia entrata in crisi già prima del Grande Fratello Vip.. Il settimanale diretto da Signorini parla infatti di una lite furibonda avvenuta prima di varcare la porta rossa. "Nel 'buen retiro'dove i concorrenti erano reclusi: nessuno riusciva più a sopportare le urla al telefono di Flavia Vento. Dal suo terrazzo discuteva animatamente con la madre, mettendo al corrente gli altri di ogni tipo di suo problema. Anche intimo". Il motivo non è stato svelato ma, alla luce di quanto accaduto nella Casa, ad aver innescato la scintilla potrebbe essere stata proprio la gestione dei suoi cani.

Insomma, l’avventura di Flavia al Grande Fratello Vip è iniziata in modo burrascoso e l’addio al gioco ha provocato la reazione furiosa di Patrizia De Blanck, che prima di salutarla le ha detto: "Ma che ca**o sei venuta a fare qua dentro? No, mi incazzo. Che ca**o te ne vai all’una de notte, stai a dà fastidio al Grande Fratello. Tanto è notte, mica te li fanno vedere sti cani. Aspetta domani. La tua è una fissa, io non posso vedere una ragazza che sta così, stanno bene i tuoi cani. Sei tu che stai male ma non c’è motivo".

