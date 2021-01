Gossip TV

Filippo Nardi commenta, molto negativamente, la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’avventura di Filippo Nardi nella quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita prima del previsto a causa di una squalifica che ha fatto molto discutere. Dopo le parole shock su Maria Teresa Ruta, sembra che l’ex gieffino sia molto vicino a Guenda Goria ma questo non lo distrae dallo stroncare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Filippo Nardi contro il Reality di Alfonso Signorini

Il ritorno di Filippo Nardi nella Casa del Grande Fratello Vip ha entusiasmato i fan del reality show di Canale5. Tutti speravano che il gieffino potesse creare dinamiche interessanti a Cinecittà, coinvolgendo gli inquilini un po’ sotto tono dopo diversi mesi di reclusione forzata. Invece, l’esperienza di Nardi è stata brucata da una squalifica più che meritata dovuta ad alcune frasi shock che Filippo ha pronunciato contro Maria Teresa Ruta.

La querelle che ne è nata ha decretato l’eliminazione diretta del concorrente, che si è poi scusato per le sue parole nel salotto di Barbara d’Urso, mettendo in chiaro di non essere misogino, dissociandosi dall’appellativo affibbiato dal popolo del web. Nelle ultime settimane si è parlato di un avvicinamento tra Guenda Goria e Filippo, dopo che i due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti intimi, che formano una coppia inaspettata visti i precedenti.

Filippo Nardi stronca il Grande Fratello Vip

Nardi non si è fatto un’opinione positiva del Gf Vip e delle dinamiche create in Casa. “Ho trovato diversa l’interpretazione della parola reality, adesso sembra più una soap opera che un reality”, ha confessato l’ex gieffino a MondoTv24. Secondo Filippo ci sono troppe differenze nel trattamento riservato ad alcuni concorrenti, palesi dato anche l’atteggiamento di Signorini nei loro confronti: “Nei tempi e poco dopo c’è gente che si è menato, hanno detto cose terrificanti, grandissimi litigi che oggi sembra che non siano state rimproverate, o da alcune persone son tollerate da alcune no”.

La critica di Nardi incontra anche quelle mosse da Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, che da tempo accusano il presentatore di fare favoritsmi. Infine, Nardi ha notato che negli ultimi anni si è perso il senso dei reality show e della leggerezza che avrebbero dovuto dare al pubblico, diventando così il pretesto per evidenziare atteggiamenti quotidiani in modo negativo.

