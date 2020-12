Grande Fratello Vip: Filippo Nardi, chi è, anni, curiosità, vita privata

Gossip TV

Filippo Nardi entra al Grande Fratello VIP, da veterano (veloce) del Grande Fratello originale: scopriamo qualcosa della sua vita. Chi è, per chi non se lo ricorda?

Nella casa del Grande Fratello VIP c'è un concorrente che è sinonimo di Grande Fratello, perché vi divenne famoso durante la lontana seconda edizione della versione originale: parliamo naturalmente di Filippo Nardi, che ha lasciato il segno in questo e in altri programmi della televisione italiana, un immarcescibile che risponde a pieno titolo alla definizione di "vip".





Chi è Filippo Nardi? Ricordiamo qualcosa del dj e conduttore ora al Grande Fratello VIP

Nato nel 1969 a Londra, dov'è cresciuto, Filippo Nardi (di padre fiorentino, di madre polacca) comincia ad appassionarsi alla musica sin da piccolo: in quegli anni la capitale inglese è la mecca per chi la ama, tanto che Filippo decide presto di diventare disc jockey, arrivando al primo contratto con la Virgin Records nel 1988, dopo una gavetta ad aprire gli spettacoli di Paul Anderson, guru della house. Quando entra nella seconda edizione del Grande Fratello nel 2001, da cinque anni è tornato in Italia in Toscana, dove gestisce una scuola di windsurf: nella casa di Cinecittà rimane assai poco, tredici leggendari giorni in cui si dimostra insofferente alle regole del programma, che abbandonerà subito.





Filippo Nardi: curiosità e vita privata sul concorrente del Grande Fratello VIP

La fama riscossa lo aiuta comunque a stretto giro: appare in Chiambretti c'è, dal 2002 al 2004 è una "" per Italia 1, presenta alcune anteprime dele co-conduce alcune edizioni dicon Camila Raznovich dal 2005 al 2008 (anno nel quale dichiarerà di avere problemi di soldi). Nel frattempo non ha mai smesso di fare il dj, pubblicando anche l'album "Let the Music Move You" nel 2005. Importante ricordare che in realtà il Grande Fratello VIP a fine 2020 non segna il suo ritorno in un reality dopo il Grande Fratello del 2001, dato che Filippo Nardi era già stato unnel 2018.

Raggiunti i 51 anni con un fisico rispettabile (90 chili per 1 metro e 94 centimetri di altezza, ci dicono le cronache rosa), Filippo Nardi non ha una vita privata al centro dell'attenzione: sappiamo che ha un figlio, Zachary, avuto con la prima moglie Benedetta Dolfi, ma non sappiamo chi sia oggi la partner del dj e conduttore, ammesso che ci sia una donna nella sua vita. A settembre Filippo ha festeggiato con un bel ricordo i 18 anni di suo figlio.

Come abbiamo raccontato, ama il mare e anche per questa ragione ha tatuato sul torace un. Questo mese però veleggerà solo sulla nuova ondata di concorrenti del Grande Fratello Vip, dividendo la navigazione con Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Mario Ermito, Ginevra Lamborghini, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti.