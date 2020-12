Grande Fratello Vip, Filippo Nardi a rischio squalifica

Gossip TV

Il Conte spoilera la data della fine del reality e viola il regolamento.

Guai in vista per l'ex naufrago ed ex gieffino, Filippo Nardi. Il conte si è infatti lasciato sfuggire un importante spoiler e potrebbe subire provvedimenti da parte del Gf avendo violato il regolamento del reality.

In queste ultime ore, il 51enne britannico mentre chiacchierava con Tommaso Zorzi ha fato capire chiaramente che il Gf Vip non terminerà l’8 febbraio, bensì una settimana dopo: "Che poi il programma finisce a metà febbraio…" ha dichiarato Nardi suscitando subito l'interesse di Zorzi: "Ma non finisce l’8?", ha domandato sorpreso l'influencer milanese ma, a questa domanda, Filippo, forse resosi conto della gaffe, ha tergiversato. Tommaso, che ha capito al volo che l'ex gieffino stava nascondendo qualcosa ha detto: “Guardate che str**zo. Non finisce l’otto febbraio? Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da 3 mesi non farcelo…"

In molti sui social stanno chiedendo a gran voce un provvedimento contro il concorrente che ha violato il regolamento. La fine del reality è prevista infatti il 15 febbraio ma tutti gli inquilini sono a conoscenza di un'altra data, l'8 febbraio. Non sapevano ancora che la data fosse slittata di una settimana.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.