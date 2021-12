Grande Fratello Vip, Filippo Bisciglia pronto ad entrare in Casa? Parla Pamela Camassa

Gossip TV

Pamela Camassa confessa di voler partecipare a L’Isola dei Famosi, poi parla del possibile ingresso di Filippo Bisciglia al Gf Vip.

C’è grande fermento per l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Dato che alcuni Vipponi vogliono lasciare il programma dopo la notizia del prolungamento ufficiale sino a marzo 2022, Alfonso Signorini è pronto ad introdurre validi sostituti. Filippo Bisciglia potrebbe essere tra i nuovi volti del reality show di Canale5? Ecco cosa ha rivelato la compagna Pamela Camassa.

Grande Fratello Vip, Filippo Bisciglia nuovo concorrente?

La notizia del prolungamento ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ci terrà compagnia su Canale5 sino a marzo 2022, ha lasciato i Vipponi decisamente spezzati. Aldo Montano e Manuel Bortuzzo sono pronti a ritirarsi, non volendo rimanere a Cinecittà oltre le festività natalizie. Anche altri concorrenti stanno ponderando l’idea di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini, e il presentatore dovrà correre ai ripari con nuovi ingressi, per animare la situazione in Casa.

Da diverso tempo si mormora che nel cast potrebbe approdare anche Filippo Bisciglia, presentatore di Temptation Island, lanciato proprio dal Grande Fratello diversi anni fa. A rivelare la verità sulla partecipazione di Bisciglia ci ha pensato la compagna Pamela Camassa che, intervistata da SuperGuidaTv, ha ammesso: “Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora, considerando la crescita professionale, sarebbe divertente vederlo nella veste di opinionista”.

Niente Gf Vip per Bisciglia, per lo sconforto dei fan che vorrebbero vederlo più spesso sul piccolo schermo. Pamela, nel frattempo, riflette sull’eventualità di prendere parte a qualche reality show, e ammette di volersi mettere alla prova a L’Isola dei Famosi. “Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori”, ha raccontato Camassa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.