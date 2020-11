Grande Fratello Vip, festa di Halloween in lacrime per Tommaso Zorzi

Gossip TV

Amari ricordi per l'influencer milanese, raggiunto in camera da Stefania Orlando.

La festa di Halloween, organizzata dal Grande Fratello, non ha regalato momenti di ilarità per alcuni Vip della Casa. Ai concorrenti sono stati offerti dei travestimenti che non tutti hanno gradito. A Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, in occasione del party, sono stati assegnati i vestitini delle gemelline del film cult, 'Shining'. Nel momento in cui Tommaso è uscito dal confessionale, i suoi compagni d'avventura hanno riso divertiti ma, in quel momento, Zorzi ha rivissuto terribili ricordi e subito dopo si è chiuso in stanza.

Raggiunto da Stefania Orlando e Dayane Mello, Tommaso è scoppiato in lacrime: "Quando sono uscito prima, c'era la gente che rideva, però mi ha riportato quando camminavo per i corridoi e ridevano di me in senso brutto" ha dichiarato l'influencer milanese, "Sono stati cattivi...quando avevo 13 anni, io l'ho detto che avevo 18 anni ma lo avevo capito da paio di anni prima Ti senti sempre diverso, visibilmente ero diverso, se rivedi me da bambino non ci vuole una scienza per capirlo."

Stefania ha provato a consolare Tommaso con parole molto dolci che confermando il grande legame che c'è ormai tra loro: "Certe cose non si possono dimenticare, vieni preso in giro perché hai una sensibilità diversa, preso in giro, bullizzato. Secondo me la gente non si rende conto del dolore che ancora oggi tanti ragazzi devono sopportare, le persone fuori dagli schermi ,che alla fine sono anche le migliori, è facile prendersi gioco delle persone più deboli e tu sei una persona che da tanto, non devi più soffrire Tommi, non te lo meriti", ha detto la Orlando abbracciando Zorzi.

