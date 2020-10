Gossip TV

A Mattino 5, Federica Panicucci conferma di aver letto i messaggi tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica, dando ragione alla sua ospite.

Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni? Stando alle accuse di Alice Fabbrica, il concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe avanzato proposte inopportune, sebbene fidanzatissimo con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Mentre lo Zelletta nega apertamente, Federica Panicucci smaschera il gieffino a Mattino 5.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta smascherato da Federica Panicucci

Andrea Zelletta è nei guai. L’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip tra molte polemiche. Zelletta, infatti, è stato accusato di non essere un membro attivo del reality show e si soggiornare nella Casa come se stesse trascorrendo un rilassato periodo di vacanza… Come un comodino insomma! Andrea è stato turbato da queste accuse e, dopo una reazione incontrollabile di pianto, ha deciso di mettersi in gioco e di farsi notare, raccontando anche il suo passato non facile. Sostenuto dalla sua amata Natalia Paragoni, incontrata nello studio del dating show di Maria De Filippi, lo Zelletta ha iniziato a esporsi maggiormente ma gli sforzi non sono stati apprezzati dal pubblico. Poche ore fa, Andrea è stato costretto a lasciare momentaneamente il Gf per motivi personali, ma ad onor del vero il pubblico non ha neppure fatto caso alla sua improvvisa scomparsa. Del resto, tra Rosalinda Cannavò che vuole rovesciare l’egemonia di Elisabetta Gregoraci e Guenda Goria che vede spettri infestare la Casa, l’assenza del mite ex tronista è passata inosservata.

Federica Panicucci crede ad Alice Fabbrica: guai in vista per il concorrente del GF VIP?

Tralasciando le dinamiche del gioco, che non può essere concepito da tutti i partecipanti nel medesimo modo, Andrea ha affari più seri di cui occuparsi. Da diverse settimane, infatti, Alice Fabbrica sostiene di essere stata contattata dal modello pugliese che l’avrebbe voluta incontrare, alle spalle della Paragoni. L’ex corteggiatrice non crede alle parole dell’influencer, convinta che Alice stia intendo tutto per poter avere qualche minuti di gloria. Ipotesi più che plausibile, se non fosse che la Fabbrica ha mostrato tutti i messaggi che si è scambiata con Zelletta a Federica Panicucci. La presentatrice di Mattino 5 non ha risparmiato il gieffino e ha confermato la versione di Alice, commentata ironicamente da Fulvio Abate che si è detto favorevole ai legami poliamorosi. A questo punto non rimane che domandarci: Natalia finge di non vedere oppure è in possesso di prove che potrebbero scagionare il suo fidanzato?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.