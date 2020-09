Gossip TV

Fausto Leali pronuncia frasi scioccanti su Benito Mussolini e Hitler, le regia del Grande Fratello Vip non censura per tempo e i telespettatori pretendono la Squalifica.

Sono trascorse poche ore dalla prima Puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e Fausto Leali potrebbe già dover abbandonare la Casa. Il noto cantante, infatti, ha esordito con alcune frasi shock su Mussolini e Hitler, che hanno scandalizzato il pubblico. Leali sarà squalificato?

Grande Fratello Vip, Fausto Leali shock su Mussolini e Hitler

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochissime ore e i fan del reality show sono già in subbuglio. Parlando con gli inquilini della Casa di Cinecittà, Fausto Leali ha fatto un paragone alquanto scioccante e totalmente fuori luogo, tirando in ballo Hitler e Mussolini. Il cantante ha dichiarato:

Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini.

La regia del GF Vip non è riuscita a staccare per tempo e la dichiarazione di Leali è stata ascoltata da tutti i telespettatori che seguono al diretta h24. Il pubblico si è ribellato e ha chiesto la Squalifica immediata del Vip. Se Fausto fosse costretto a lasciare il reality, cosa probabile visto che Alfonso Signorini in passato ha liquidato concorrenti per molto meno, sarebbe il secondo inquilino nella prima settimana ad abbandonare il gioco.

Grande Fratello Vip, un inizio disastroso per alcuni concorrenti

Poche ore fa, a nemmeno un giorno dalla diretta su Canale 5, Flavia Vento ha lasciato la Casa perché la mancanza dei suoi adorati cani si faceva sempre più opprimente. Polemiche anche per Patrizia De Blanck che ieri si è spigliata in diretta a Pomeriggio 5, mentre la d’Urso era collegata per parlare con i suoi ospiti dei nuovi Vipponi. Disastro anche per Adua Del Vesco che ha svelato un retroscena su Massimiliano Mora, con il quale si prospetta una convivenza forzata piuttosto difficile.

Venerdì, 18 settembre 2020, in Casa enteranno gli ultimi Vip scelti da Signorini, tra cui Elisabetta Gregoraci. C'è grande attesa per l'ingresso della showgirl, che nelle ultime settimane è tornata al centro delle indiscrezioni dopo che l'ex marito Flavio Briatore è stato trovato positivo al Covid. Elisabetta ha rinunciato alla prima puntata, si vocifera per problemi personali, ma sembra essere assicurata la sua presenza nel corso della seconda diretta.

