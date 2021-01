Gossip TV

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, commenta il Flirt con Pierpaolo Pretelli e il futuro della coppia dopo il Grande Fratello Vip.

Al nome di Giulia Salemi è spesso associato quella della esuberante madre Fariba Tehrani. Per diverse settimane la spumeggiante donna non ha proferito parola sul percorso dell’influencer italo-persiana al Grande Fratello Vip ma ora ha deciso di rompere il silenzio, commentando anche il flirt tra Giulia e Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani rompe il silenzio su Giulia Salemi

Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, chiedendo alla madre Fariba Tehrani di non intromettersi nel suo percorso nel reality show di Canale5. La bella influencer ha avuto un’accoglienza tutt’altro che pacifica, trovandosi a discutere animatamente con Elisabetta Gregoraci. Dopo l’uscita di scena della showgirl calabrese, Giulia si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli e i due hanno deciso di fare sul serio. Tra loro è scoppiata la passione, fatta di baci e tenerezze, che non è riuscita a scalfire neppure il pettegolezzo sul presunto fidanzato della Salemi. Nel frattempo, Fariba ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi assicurando di non volersi immischiare nella vita della figlia, per lasciarle tutta la libertà della quale ha bisogno.

“Appena Giulia mi ha detto che avrebbe partecipato di nuovo al Gf Vip le ho detto: “Gioia mia, sei cresciuta, fai questo tuo percorso da sola, senza influenze esterne. Io non accetterò ospitate e interviste!”. Ho accettato questa intervista solo per fiducia alle persone che me l’hanno proposta”.

Sebbene la Salemi si sia mostrata inizialmente forte, il percorso al Gf Vip ha messo in luce le sue fragilità. Ma con Pierpaolo si può parlare di amore? “Giulia ha 27 anni. Se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altre è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento. La vedo felice e spensierata”, ha ammesso la Tehrani.

Grande Fratello Vip, Fariba Terhani: "È normale che Pierpaolo sia confuso"

Nelle ultime settimane, Pierpaolo è stato molto criticato per la sua indecisione. Prima le avances nei confronti di Elisabetta, poi il ripensamento sulla storia con Ariadna Romero e infine il flirt con Giulia. Sull’affascinante gieffino, la madre della Salemi si è fatta una propria opinione: “Un ragazzo di 30 anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il Gf Vip è normale che sia confuso. Nella Casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso a riabbracciare mia figlia”.

Infine, a proposito delle polemiche sull’incontro con la madre di Pierpaolo, la Tehrani si è mostrata molto comprensiva tanto da difende la donna dalle malelingue: “Povera signora non ha detto niente di male. Alcuni fan l’hanno male interpretata e l’hanno attaccata. Mi è dispiaciuto per lei, mi ricordava me due anni fa. La signora “da cuore di mamma” ha solo ha solo invitato suo figlio a limitare le effusioni e gli ha consigliato di condividere il suo tempo anche con gli altri inquilini della Casa, che male c’è? Il male sta negli occhi di chi guarda e qua invito caldamente i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli sia per Elisabetta Gregoraci.”

