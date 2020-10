Grande Fratello Vip, "Faceva gli occhi dolci a un Uomo sposato": nuove rivelazioni su Guenda Goria

Gossip TV

Nello studio di Pomeriggio 5, Giovanni Ciacci fa delle rivelazioni su Guenda Goria e Telemaco dopo le confessioni al Grande Fratello Vip.

Guenda Goria ha fatto discutere per la sua liaison con Telemaco D’Aquila, un uomo da poco sperato che la moglie rivorrebbe al suo fianco. Dopo varie indiscrezioni sulla concorrente del Grande Fratello Vip, nel salotto di Pomeriggio 5, Giovanni Ciacci vuota il sacco sul gossip più succulento della Casa.

Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci parla del fidanzato di Guenda Goria

Guenda Goria è fidanzata con un uomo sposato? La figlia di Maria Teresa Ruta si è vista costretta a parlare della sua relazione con Telemaco D’Aquila, un uomo di ben 17 anni più grande che l’ha conquistata mentre si trovava a Sharm. La Ruta ha ammesso di conoscere da diversi anni l’uomo che ha rapporto il cuore di Guenda, tanto che il pubblico si è chiesto se madre e figlia avessero avuto lo stesso amante. Un’ipotesi smontata dalle parole di Maria Teresa, che ha assicurato di conoscere Telemaco solo in ambito lavorativo e di non aver avuto con lui alcun flirt. La Goria ha raccontato retroscena inediti sull’ex moglie del suo fidanzato, che accusa di essere una manipolatrice che non vuole la sua felicità ma che è pronta ad entrare nella sua vita, con il ricatto del figlio.

GF VIP, Guenda Goria e Telemaco: Giovanni Ciacci fa delle rivelazioni

Nel frattempo, nello studio di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso informa Giovanni Ciacci che la Goria sia certa che lui sa tutto della sua storia d’amore segreta. L’opinionista ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, o meglio cosa ha scoperto nel periodo in cui lui, Telemaco e Guenda si trovavano tutti e tre a Sharm. "Faceva un po’ gli occhi dolci. Guardava uno seduto accanto a me a destra e uno a sinistra. Quello a destra Telemaco, era sposato e si stava separando. L’altro accanto a me è il marito di una donna molto importante", ha raccontato Ciacci che poi ha spiegato di essere venuto a conoscenza del Flirt e di aver capito che gli sguardi della Goria erano tutti rivolti a Telemaco. Nello studio della d'Urso, in molti hanno criticato la gieffina per aver fatto rivelazioni troppo pesanti sulla Ruta, soprattutto Patrizia Rossetti che conosce bene la presentatrice. Il fidanzato di Guenda deciderà di uscire allo scoperto e fare una sorpresa alla concorrente del GF VIP oppure di rimanere nell’ombra ad attenderla?

