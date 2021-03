Grande Fratello Vip, faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria a Live-Non è la d'Urso

Gossip TV

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, dopo le polemiche al Grande Fratello Vip, si incontrano per un faccia a faccia a Live-Non è la d'Urso.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha parlato a lungo del suo matrimonio con Amedeo Goria finito, stando alla versione dell’ex concorrente della quinta edizione, a causa dei ripetuti tradimenti del giornalista. Dopo le polemiche degli ultimi mesi, la Ruta e Amedeo si incontrano nello studio di Live-Non è la d’Urso dove lui parla anche del rapporto con la nuova e giovane fiamma, la modella Vera Miales.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta incontra l'ex Amedeo Goria

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sono ai ferri corti. La presentatrice ha parlato a lungo del rapporto con l’ex marito, durante il lungo soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip, raccontando di aver messo fine al loro matrimonio a causa dei ripetuti tradimenti. Ora, la Ruta è felice con Roberto Zappulla e Amedeo ha intrapreso una relazione con la modella Vera Miales. Sebbene entrambi siano andati avanti, restano ancora aperte le ferite profonde che il Goria ha lasciato nel cuore dell’ex moglie. Archiviate le tante polemiche, Barbara d’Urso ha fatto incontrare i due nello studio di Live-Non è la d’Urso, dopo che Amedeo ha fatto un appello pubblico chiedendo alla figlia Guenda di aiutarlo a recuperare il rapporto con Maria Teresa. “Mi emoziona sempre, anche perché mi ha evitato ultimamente. Io vorrei avere con lei un rapporto un po’ più sollecito per parlare del futuro insieme”, ha esordito Amedeo nello studio di Canale5.

Amedeo Goria ammette i tradimenti a Live-Non è la d'Urso

Dopo aver mostrato una clip sulle dichiarazioni che la Ruta ha fatto al Gf Vip, Barbara ha ammesso di aver notato nel giornalista un forte sentimento nei confronti della sua ex moglie, che ha specificato: “C’è del sentimento e profonda gratitudine, perché abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo anche se più breve di quanto mi aspettavo”. Nel dibattito è intervenuta anche Guenda, certa che suo padre sia ancora innamorato della madre, mentre gli ospiti dello studio di Canale5 hanno fatto notare come sia impossibile amare e tradire così ripetutamente. A Live viene mostrato un video che ricostruisce uno dei tradimenti di Amedeo, che si è scusato pubblicamente con Maria Teresa per questo episodio. La Ruta non sembra voler tornare ad avere un rapporto con l’ex marito, che non implichi l’obbligo di parlare dei figli, dal momento che lei è felice con Roberto e non rischierà di mettere in pericolo questa storia d'amore. Il Goria, invece, ha parlato apertamente della fidanzata di 31 anni più giovane e l’ex gieffina ha ironizzato: “Amedeo ti consiglio di andare un po’ in palestra!”

