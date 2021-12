Grande Fratello Vip, faccia a faccia tra Aldo Montano e Soleil Sorge: "A lei piace attaccare e discutere"

Gossip TV

Aldo affronta Soleil al Grande Fratello Vip.

Faccia a faccia al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Aldo Montano. I due concorrenti della sesta edizione del reality show non hanno mai legato e, interpellati in diretta da Alfonso Signorini, hanno avuto il modo di confrontarsi e spiegare finalmente i motivi di questo loro astio.

Il confronto tra Soleil Sorge e Aldo Montano al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 6 dicembre 2021, Alfonso Signorini ha chiamato Soleil e Aldo per un confronto in diretta. Interpellato dal conduttore sul comportamento dell'influencer, il campione sportivo ha dichiarato: "Ha preso in giro Alex Belli imitandolo immagino. Mi da fastidio perché non sono passato mai per neutrale, sai quante battaglie ho affrontato e qualcuna l’ho vinta. Sono uno che non si mette in mezzo alle discussioni, soprattutto per cose che non ritengo cose importanti. A Soleil forse piace attaccare e discutere".

Dopo aver ascoltato Montano, Signorini ha dato la parola alla Sorge: "Ti apprezzo e stimo tantissimo per il tuo modo di fare, però credo che un uomo a prescindere abbia delle idee in alcune situazioni". Secondo l'influencer italo-americana, il campione sportivo dovrebbe esporsi di più e partecipare attivamente alle dinamiche del gioco: "Spesso nella Casa del GF Vip uno ha un’idea, a me sei piaciuto quando ad esempio hai difeso Manuel, e paradossalmente l’ho apprezzato quando mi ha detto che non c’è rapporto tra di noi. Mi piace quando ti esponi".

A commentare il confronto in diretta è stata l'opinionista Adriana Volpe: "Forse è proprio l’unico all’interno della casa che non è sensibile alla femminilità, al potere di Soleil". "E se Aldo Montano subisce il fascino e la femminilità di Soleil…Beh…Lo nasconde molto bene" ha replicato Alfonso.

