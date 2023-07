Grande Fratello Vip, ex vippone arriva al cinema con il suo primo film: ecco di chi si tratta!

Gossip TV

Uno degli ex concorrenti del GFVip ha esordito al cinema con il suo primo film! Ecco di chi si tratta!

Uno degli ex gieffini della sesta edizione del Grande Fratello Vip debutterà al cinema con il suo primo film! Si tratta di uno dei concorrenti che, nella sesta edizione, arrivò in finale insieme a Jessica Salassié.

Grande Fratello Vip, un ex concorrente debutta al cinema con il suo primo film

Il film in questione è Nina dei Lupi, che verrà presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia il prossimo 31 agosto. Il film è diretto da Antonio Pisu e tra i protagonisti del film c'è Davide Silvestri, secondo classificato nel reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale5. La pellicola è un fantasy-thriller ambientato in un modo distopico e tratto dal romanzo di Alessandro Bertrante. L'annuncio dell'esordio alla Mostra del Cinema è stato dato dallo stesso Silvestri, su Instagram:

"Con grande felicità volevo condividere con voi la bellissima notizia di oggi: il film Nina dei Lupi che mi vede tra i protagonisti sarà proiettato nella Giornata degli Autori a Venezia, alla 80esima edizione del Festival del Cinema. Grazie Antonio Pisu per aver creduto in me."

Ma, nel cast, oltre a Silvestri, saranno presenti anche diversi nomi di noti attori: Sergio Rubini, Cesare Bocci, Sandra Ceccarelli e Sara Ciocca, Paolo Rossi Pisu, Caterina Gabanella, Fabio Ferrari e Tiziana Foschi. Le riprese del film si sono svolte in Trentino e la Trentino Film Commission ha promosso il progetto perché incentivava la sostenibilità ambientale nei prodotti audiovisivi.

Sui social, anche il cugino di Silvestri, Kekko dei Modà, ha espresso la sua gioia per questo traguardo dell'attore, condividendo la locandina del film con un tenero messaggio:

"Orgoglioso e felice per te, ti voglio bene"

