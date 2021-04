Grande Fratello Vip, ex gieffina si candida come naufraga de L'Isola dei Famosi e rivela: "Adoro Valentina Persia"

Gossip TV

L'ex gieffina Matilde Brandi pronta a sbarcare sull'Isola dopo il Grande Fratello Vip.

Matilde Brandi è stata una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Ospite di Casa Chi, l'ex gieffina ha commentato le dinamiche della nuova edizione de L'Isola dei Famosi rivelando i concorrenti che preferisce e candidandosi come naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi.

Matilde Brandi commenta l'Isola dei Famosi, la rivelazione dell'ex concorrente del Gf Vip

Dopo il Grande Fratello Vip, Matilde è pronta a sbarcare in Honduras? In un'intervista rilasciata a Casa Chi, la showgirl si è candidata come naufraga de L'Isola dei Famosi: "A me non dispiacerebbe, perché non soffro il fatto di non mangiare. Quello chiaramente è il primo problema. Ti mette poi in una condizione di cattività. Poi io sono una che si dà da fare e pesco, faccio tutto di solito l’estate al mare. Sarebbe divertente. Se mi chiamassero ora in corsa io andrei sicuro. [...] L’Isola è un bel reality da fare, tosto sicuramente ma mi piacerebbe, partirei volentieri".

"In questa edizione ho tante amici, da Angela, Valentina a Roberto" ha confessato l'ex concorrente del Gf Vip rivelando di conoscere diversi naufraghi "La Persia io la adoro che poi è proprio così. Ho sentito che Roberto è stato accusato di essere un po’ finto, ma è proprio una bella persona oltre che un bravo comico. Fariba mi fa troppo ridere. Akash mi è pure dispiaciuto che sia uscito, non doveva. A me piace Awed invece, è stato incompreso, è così carino".

La Brandi ha infine concluso parlando del suo ex compagno di avventura Tommaso Zorzi, attualmente opinionista de L'Isola dei Famosi: "È perfetto, poi lui sa sempre dire la parola giusta al posto giusto. È un ruolo che poi non è facile, quello dell’opinionista. Devi essere super partes e poi a volte andare giù a gamba tesa, sennò è una noia. Quindi lui è perfetto, secondo me. [...] È partito alla grande, è un talento".

