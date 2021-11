Grande Fratello Vip, ex gieffina difende Alex Belli: "Non è falso. Si sta mettendo a nudo come pochi nella Casa"

Gossip TV

Guenda Goria difende Alex dalle pesanti critiche e accuse mosse da Adriana Volpe.

Alex Belli è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa e a difenderlo dalle pesanti critiche e accuse ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria.

Guenda Goria dalla parte di Alex Belli

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip non è stata per niente facile per Alex. L'attore, infatti, è stato duramente criticato dall'opinionista Adriana Volpe, che ha anche messo in dubbio il suo matrimonio con Delia Duran: "Diciamo che la cerimonia che hai fatto è una bella promessa d’amore, ma non siete sposati. Chiamiamo le cose con il loro nome e no, non è stato un vero matrimonio".

Ma non è finita qua. Arrivato il momento delle nomination, la Volpe ha deciso di regalare l’immunità proprio a Belli. La motivazione, però, è tutt'altro che positiva: "Questa soap opera è recitata da due persone, Belli e la Duran. Però per me l’immune è lui. Io voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male".

Un comportamento che non è per niente piaciuto a Guenda. L'ex concorrente del Gf Vip ha deciso di intervenire sui social per difendere Alex dalle accuse: "Ho sempre apprezzato Adriana, ma mi è dispiaciuto questo mettere in dubbio in toto la realtà di un concorrente fuori dalla casa. Alex è sicuramente teatrale ma non è un uomo falso. [...] Ero presente alla sua cerimonia con Delia ed è stato un momento autentico ed emozionante. Alex può piacere o meno ma non si può negare che si sta mettendo a nudo come pochi nella casa. È giusto giudicare il comportamento, che ho sempre condiviso, ma mettere in dubbio i suoi sentimenti e i suoi valori avallando l'idea che la sua vita sia tutto un 'teatrino' mi sembra eccessivo e privo di sensibilità".

