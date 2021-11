Grande Fratello Vip, ex discussa naufraga de L'Isola dei Famosi pronta a entrare nella Casa? L'indiscrezione

Gossip TV

Vera Gemma verso il Grande Fratello Vip?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si allunga e nella Casa sono pronti a entrare nuovi concorrenti. Stando alle ultime indiscrezioni, rivelate da Dagospia, potrebbe fare il suo ingresso l'ex discussa naufraga de L'Isola dei Famosi Vera Gemma.

Vera Gemma nel cast del Gf Vip 6, l'indiscrezione

Vera Gemma è pronta a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Come riporta il sito Isa e Chia, a lanciare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela ne la rubrica A Lume di Candela su Dagospia: "Vera Gemma verso il Grande Fratello Vip. Come anticipato l'edizione in corso sarà allungata ed entreranno nella Casa più spiata d'Italia nuovi concorrenti".

E ancora si legge: "Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l'attrice Vera Gemma, figlia dell'amatissimo Giuliano. Non solo. Possiamo confermare le presenze, già accennate da Tvblog, di Maria Monsé e Patrizia Pellegrino il cui ingresso dovrebbe avvenire lunedì 22 novembre. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip".

Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, quindi, dovrebbero varcare la famosa porta rossa del Gf Vip il prossimo lunedì. Due nomi che vanno ad aggiungersi a quelli di Giulia Cavaglià, Nathalie Caldonazzo, Giulio Raselli e Vera Gemma. Per saperne di più non ci resta che attendere le nuove puntate del reality show di Alfonso Signorini.

