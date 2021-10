Grande Fratello Vip, ex Concorrente di questa edizione pronto per Uomini e Donne

Gossip TV

Samy Youssef, ex concorrente del Gf Vip, lancia un appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne.

Sperava di trovare l’amore al Grande Fratello Vip, invece l’unico flirt intrapreso si è rivelato un buco nell’acqua e ora vorrebbe partecipare a Uomini e Donne, per trovare l’anima gemella. Stiamo parlando di Samy Youssef, che dopo la delusione di Jessica Selassié, lancia un appello a Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip, Samy Youssef a Uomini e Donne?

Il percorso di Samy Youssef nella casa del Grande Fratello Vip è durato meno del previsto. Il modello, volto di Moschino, si è reso protagonista di vari scontri e di un breve flirt con Jessica Hailé Selassié, concluso con una brutta discussione. Dopo aver lanciato una provocazione pesante ad Alex Belli e Soleil Sorge, Samy ha confessato a Nuovo Tv il suo grande desiderio di innamorarsi. Il modello, infatti, ha ammesso di avere difficoltà nel conoscere una donna che possa fare al caso suo. E chi meglio di Maria De Filippi potrebbe aiutare l’ex gieffino?

“Ora vorrei innamorarmi. Al giorno d’oggi non è facile trovare la persona giusta. Forse Maria De Filippi potrebbe aiutarmi. Penso che Maria De Filippi sia una persona professionalmente molto stimolante. Uomini e donne, poi, è proprio un bel programma, mi piace davvero. Cerco l’amore, Maria, mettimi sul trono. Mi piacerebbe avere una fidanzata, una persona che mi ami. La mia ex coinquilina Jessica era perfetta caratterialmente, però non mi piaceva fisicamente”, ha commentato Youssef al noto settimanale. Sono ormai anni che Maria, tuttavia, predilige persone pescate dal popolo per il trono più ambito della televisione italiana e Samy sembra avere ben poche probabilità di essere contattato per entrare a far parte del cast di Uomini e Donne.

