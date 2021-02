Gossip TV

Tommaso Zorzi si scaglia contro Giulia Salemi dopo la Puntata del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno rotto per sempre? Sembra proprio che i due gieffini abbiano deciso di mettere fine alla loro già traballante amicizia, dopo le ultime dinamiche che si sono create nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo che la Salemi ha votato per Tommaso nelle Nomination, esplode una furiosa lite durante la notte che lascia senza parole il pubblico.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi dopo la Puntata

Prima dell’ingresso in Casa di Giulia Salemi, si vociferava che tra la bella influencer italo-persiana e Tommaso Zorzi ci fossero dei conti in sospeso. A sorpresa, il primo incontro tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non ha fatto trasparire le ferite aperte e sembrava che tra i due si fosse recuperato completamente il rapporto. Purtroppo questa tregua si è rivelata essere solamente apparente.

Quando Giulia ha penalizzato Tommaso durante le Nomination per il primo finalista uomo, adducendo a scuse estremamente superficiali, Zorzi è esploso con la gieffina. Durante la Puntata, la Salemi ha replicato facendo il nome del milanese per il televoto eliminatorio. Conclusa la diretta, Tommaso è completamente esploso e ha attaccato Giulia:

“ Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto […] Hai strumentalizzato il rapporto con me”.

Scoppia la lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al Gf Vip

La Salemi ha risposto a tono, accusando Tommaso di egocentrismo e di non essere disposto ad andare incontro alle persone, per capire anche altri punti di vista: “Sei maligno. Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera”.

Tommaso è furioso e ha intenzione di escludere la Salemi dalla sua traiettoria finché entrambi rimarrano al Gf Vip, senza più cedere alle sue lusinghe che secondo lui sono frutto di finzione. Giulia, nel frattempo, si è sfogata con Pierpaolo Pretelli asserendo di non essere più intenzionata a fare il primo passo. Cosa accadrà nelle prossime ore?

