Grande Fratello Vip, esplode la lite tra Katia Ricciarelli e Alex Belli: ''Ti allungo uno sberla!''

Gossip TV

Katia Ricciarelli, furiosa con Alex Belli per non aver rispettato l’ascolto di un’aria lirica cantante da lei in persona, si scaglia pesantemente contro l’attore.

Katia Ricciarelli ha un carattere decisamente complesso, che alterna momenti di pura dolcezza e grande senso materno, a sfuriate decisamente inaspettata, che assumono toni drastici. Arrabbiata con Alex Belli, reo di aver ignorato un’aria lirica trasmessa nella casa del Grande Fratello Vip e interpretata proprio dalla soprano, Katia è esplosa e sono volate parole grosse.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Alex Belli!

Nella casa del Grande Fratello Vip il dramma è dietro l’angolo, soprattutto quando si parla delle reazioni di Katia Ricciarelli a ciò che le accade attorno. La soprano ha un carattere deciso, talvolta pretenzioso, ma è capace anche di estrema dolcezza e di fornire spunti di riflessione importanti ai coinquilini di Cinecittà. La redazione del reality show di Canale5 ha deciso di concedere ad Alex Belli, che ha violato gravemente il regolamento, di poter scegliere musica per la serata trascorsa in allegria con gli altri gieffini. L’attore, da bravo padrone di casa, ha tentato di accontentare tutti, scegliendo brani pop, rap ma dando spazio anche alla lirica, di cui Katia è portavoce. Durante la riproduzione della Bohème, molti concorrenti del Gf Vip hanno approfittato per uscire in giardino, prendere una boccata d’aria e rilassarsi lontano dalla musica a tutto volume.

Ovviamente, Ricciarelli ha visto come un affronto il fatto che tutti abbiano lasciato la stanza durante la sua personale esecuzione della nota aria lirica, e si è scagliata contro Alex. “Quella era la Bohème cantata da me! Se tu senti una musica diversa da quella che ascolti di solito e io sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione. Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. Ridevate come matti […] Io sono rimasta male, eravate qui a ridere e scherzare. Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricorda che ci vuole rispetto per la musica. Ma chi ti credi di essere? Scendi, tu, lui e le vostre str****te. E inizia ad abbassare la voce con me da adesso, non trattarmi così che ti allungo una sberla. Te la do e ti mando via”, ha sbottato Katia rendendo Alex nervoso e furioso.

L’attore, infatti, ha cercato di spiegare che le risate generali non erano certamente per il brano interpretato dalla soprano, poi ha perso le staffe e ha iniziato ad alzare i toni. “Stavamo ridendo su altre cose nostre, mica abbiamo bisogno del vostro permesso. Oppure adesso facciamo rimettere la Bohème e stiamo tutti in silenzio. Se vuoi litigare su questa roba io mi dissocio. Non sono stato maleducato e io non ti permetto di dirmelo. Voi siete pazzi sul serio […] Adesso mi girano i co*****i. Stiamo tutti zitti e ascoltiamo i pezzi senza ridere, ballare o cantare. Ragazzi io non ce la facci più con questo bigottismo del ca**o. Perché qui non si può più vivere tranquilli”, ha dichiarato Alex. La questione finirà per essere chiarita alle Nomination, magari con qualche votazione a sorpresa durante la puntata di questa sera?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.