Grande Fratello Vip, esplode la lite tra Clarissa Selassié e Gianmaria Antinolfi (VIDEO)

Clarissa Selassié vorrebbe cambiare i gruppi di lavoro domestico, e si scontra con Gianmaria Antinolfi.

Nella casa del Grande Fratello Vip la convivenza forzata è sempre più complessa, anche a causa della divisione in gruppi di lavoro per adempiere alle faccende domestiche. Clarissa Hailé Selassié esprime la sua perplessità sulle divisioni, e Gianmaria Antinolfi replica a tono facendo infuriare la principessa etiope.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié contro Gianmaria Antinolfi

I concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono divisi in gruppi, per portare a termine i lavori domestici. Clarissa Selassié, dopo aver litigato con la sorella per colpa di un'altra giefffina, si è accorta che molti gruppi sono sbilanciati, soprattutto quelli formati unicamente da donne che devono sobbarcarsi, talvolta, molto più lavoro di quelli formati dagli uomini. In cucina, dopo la cena, Clarissa ha proposto ad alcuni gieffini di fare un cambio per facilitare il lavoro a tutti. Davide Silvestri e Nicola Pisu hanno chiesto di poter rimanere con Alex Belli, dal momento che questo trio fa un po’ tutto insieme, e doversi dividere per le faccende domestiche per loro sarebbe un dispiacere.

Gianmaria, invece, ha sbottato dichiarando che non avrebbe cambiato gruppo, alzano fin troppo i toni. Clarissa, risentita, è stata difesa dalla sorella Lulù, che ha fatto notare che si parlava di una proposta non di un obbligo assoluto e che non c’era alcun bisogno di reagire in quel modo. “Io volevo una mano per lavare i piatti, ho chiesto un favore ma non c’è problema… Anche per quello vanno rifatti i gruppi. Noi siamo tre donne, non riesco a lavare quaranta piatti da sola, voi siete tre uomini e siete tanti in un gruppo solo. Io nel mio gruppo con Manila e Sophie, io e Manila siamo quelle che facciamo di più”, ha dichiarato Clarissa infastidita. Furiosa con l’imprenditore partenopeo, la principessa etiope si è allontanata e ha raccontato quanto accaduto a Soleil Sorge.

“Io ho chiesto se ci fosse qualche uomo del gruppo di Gianmaria per aiutare. Io mi sento in difficoltà, faccio tutto nel mio turno e ogni volta mi trovo a dormire tardi. So che Davide e Nicola vogliono rimanere lì con Alex, ho chiesto a Gianmaria e mi ha risposto che lui non si sposta assolutamente - ha ammesso la Selassiè - Gianmaria alza la voce dal nulla, non è un modo per collaborare. Io ho chiesto un favore, di fare una prova”. Insomma è scoppiata una nuova guerra nella casa del Gf Vip?

