Grande Fratello Vip, Enzo Paolo Turchi sull’addio di Carmen Russo: ''Vuole uscire perché…''

Enzo Paolo Turchi parla della decisione di Carmen Russo di lasciare il Grande Fratello Vip a dicembre.

Carmen Russo ha deciso che la sua corsa come concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip terminerà a dicembre. La showgirl vuole, infatti, tornare a casa per Natale, così da poter trascorrere le feste con Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria. Il marito della gieffina ha parlato dell’eventuale addio della sua dolce metà al reality show di Canale5.

GF Vip, Enzo Paolo Turchi pronto a fermare Carmen Russo

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è un minuto di tregua e, tra discussioni sempre più accese e velenose ripicche, Carmen Russo sente forte la mancanza di casa, del marito Enzo Paolo Turchi e della figlia Maria. Nonostante sia stata più volte premiata dal pubblico, Carmen ha intenzione di lasciare la Casa il prossimo 13 dicembre, ignorando il prolungamento del programma che terminerà a marzo 2022. La showgirl, infatti, ha nostalgia della sua famiglia e non può pensare di trascorrere il Natale lontano da loro.

Intervenuto a Casa Chi, Turchi ha commentato la decisione della sua dolce metà, ammettendo: “Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo programma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri Natali”.

Enzo Paolo, poi, ha chiarito cosa è successo alla scuola di danza di Palermo, che gestisce con Carmen, è che è stato costretto a chiudere. “Siamo stati chiusi tanto, per due anni […] Una piccola azienda come la nostra non può affrontare due anni di spese. Non siamo riusciti più a recuperare tutto. Loro mi hanno fatto lo sfratto”, ha raccontato il ballerino.

