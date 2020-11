Grande Fratello Vip, Enock Barwuah in crisi: "Non ce la faccio, mi vengono mille attacchi chiuso qua dentro"

Gossip TV

Enock pronto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip?

Attimi di panico nella Casa del Grande Fratello Vip per Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli è apparso molto provato e ha confidato a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli di voler abbandonare il reality show di Alfonso Signorini.

Enock Barwuah in crisi al Gf Vip

Enock è tra coloro che stanno vivendo molto male il prolungamento del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, il ragazzo è letteralmente crollato. A rassicurarlo ci hanno pensato Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta: "Tutte le volte che hai bisogno di qualcosa, io sono qua. Pensa che il tuo obiettivo è lunedì e poi da lì si ragiona. Sei arrivato, manca un attimo". "Hai fatto 72 giorni, ti preoccupano 10 giorni?" ha aggiunto l'ex velino di Striscia la Notizia.

"Mi sto controllando, ma mi vengono mille attacchi perché sto chiuso qua dentro. Sono chiuso, vorrei uscire. Non ce la faccio" ha prontamente replicato Barwuah visibilmente provato. "In tugurio saresti impazzito" ha affermato la Gregoraci provocando la reazione del fratello di Balotelli: "In tugurio non ci posso andare".

Leggi anche Elisabetta Gregoraci stanca di Pierpaolo Pretelli

Elisabetta ha continuato a consolare Enock facendogli notare che bel percorso stia facendo al Grande Fratello Vip: "Il traguardo è là, non mollare prima del traguardo, stringi i denti. [...] Non vedere nero, guarda la luce. Le cose belle sono tutte lì davanti, non te le ha tolte nessuno. Arrivano, sono lì". "Qui dentro mi sono successe troppe cose che non mi aspettavo" ha risposto il ragazzo. Cosa deciderà di fare? Abbandonerà il gioco o deciderà di rimanere nella Casa di Cinecittà fino alla fine? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.