Grande Fratello Vip, Enock Barwuah furioso contro Tommaso Zorzi: "Sei un falso", caos nella Casa

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nuove discussioni al Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecitta è scoppiato il caso dei "comodini", oggetti di arredo il cui nome è stato preso in prestito, soprattutto sui vari canali social, per prendere in giro tutti quei concorrenti che meno partecipano al gioco, non riuscendo a innescare dinamiche che risultino interessanti per il pubblico del reality show di Alfonso Signorini.

Scontro al Gf Vip tra Enock Barwuah e Tommaso Zorzi

Tutto è iniziato quando i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scoperto la definizione leggendo un commento pubblicato su Instagram mostrato loro dalla produzione. Ne è nato un caso quando Tommaso ha acceso la miccia, schierandosi contro Enock Barwuah, Andrea Zelletta e Massimiliano Morra, accusati di partecipare poco alla vita nella Casa.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di non ritenere di dover cambiare atteggiamento perché non colpito dalla critica: "Chi si sente preso in causa si vedrà perché cambierà atteggiamento. Chi non si sente preso in causa, non cambierà atteggiamento. Chi ha la coda di paglia si metterà in tutte le discussioni". Zorzi, per chiarire meglio il suo concetto, si è poi rivolto a Morra: "Qua dentro faccio delle cose, sollevo delle questioni che normalmente non farei. ​Questo è un lavoro, ci pagano. Se stai sempre là a fumare per uno spettatore è noioso, quindi la gente si lamenta. Siamo al Grande Fratello, giochiamo, è un gioco".

Nel suo discorso, Tommaso ha incluso anche Enock. Un confronto che si è trasformato in un'accesa lite con il fratello di Mario Balotelli che ha accusato il giovane influencer milanesse di essere falso: "Gli autori hanno chiamato Tommaso nel cast perché sanno che in una situazione di noia lui è in grado di ravvivarla". Nella discussione è intervenuta anche Myriam Catania: "Sei aggressivo, mi fai paura". "Non è che perché mi vedi nero e grosso allora sono una persona aggressiva" si è giustificato Barwuah.

