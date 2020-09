Grande Fratello Vip, Enock Barwuah abbandona la Casa?: "Mario Balotelli mi ha detto che devo andare via", Video

Gossip TV

Il fratello di Mario Balotelli si avvicina inaspettatamente alla Porta Rossa ma niente è come sembra.

Dopo Flavia Vento, anche Enock Barwuah è pronto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip? Assolutamente no. Il giovane calciatore, dopo essere uscito dal Confessionale, ha colto la balla al balzo per inscenare un terribile scherzo a Dayane Mello.

Enock lascia il Gf Vip per colpa di Dayane Mello?

Tutto è iniziato ieri sera quando Enock, dopo esser uscito dal Confessionale del Grande Fratello Vip, si è avvicinato al suo gruppo di amici rimasti con viso particolamente preoccupato. Subito Pierpaolo Petrelli ha esclamato: "Com'è andata?". Il fratello di Mario Balotelli ha fatto un veloce occhiolino all'ex velino di Striscia la Notizia e mantenendo un tono di voce fermo ha risposto: "Ho avuto una videochiamata con Mario, non era felice e vuole che esco immediatamente". Il giovane calciatore ha voluto far intendere come se dall'esterno il fratello non avesse gradito le sue confessioni con Dayane.

"Quindi ti stava guardando adesso?" ha domandato Andrea Zelletta. "Mi hanno detto di fare subito la valigia" ha affermato Barwuah spiazzato tutti i concorrenti, in particolar modo la Mello che, preoccupata di essere la responsabile per l'accaduto, ha subito esclamato: "Non ho parole, non ci credo". Enock però, nascondendo il sorriso dalle coinquiline, ha fatto intendere ad Andrea e Pierpaolo le sue intenzioni scherzose e con una performance degna di nota si è avvicinato alla porta rossa urlando: "Aprite devo uscire!".

Il comportamento del fratello di Balotelli ha spiazzato tutti i Vip della Casa. Alla fine, però, Enock, Pierpaolo e Andrea sono scoppiati a ridere svelando lo scherzo mentre Dayane, ancora preoccupata, lo ha rincorso dicendo: "Ma ti sembrano scherzi da fare? Mi sono agitata tantissimo, pensavo di averti rovinato il gioco". "Non avrei potuto vivere qui dentro con te fuori per colpa mia" ha poi affermato la modella lasciandosi andare ad un pianto liberatorio consolata dal giovane calciatore.

