Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci vuota il sacco sul vincitore del reality e poi svela: "Dayane Mello è poco sincera"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Elisabetta dopo l'addio al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Libero, l'ex moglie di Flavio Briatore è tornata a parlare del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà, caratterizzato da suo rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci a ruota libera dopo il Gf Vip

A distanza di alcune settimane dal suo abbandono, Elisabetta è tornata a parlare della sua incredibile esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip. Un percorso fatto di alti e bassi, ma impreziosito dalla presenza di Pierpaolo che ha provato in tutti i modi a conquistarla. Nonostante i numerosi fan della coppia continuino a sognarli insieme, la showgirl calabrese ha ribadito più volte la semplice amicizia che la lega al modello.

Intervistata da Libero, la Gregoraci ha rivelato anche il nome del possibile vincitore della quinta edizione del Gf Vip. A grande sorpresa di tutti, Elisabetta non ha fatto il nome di Pretelli: "Con l’arrivo dei nuovi concorrenti è più difficile capire chi vincerà perché bisogna vedere cosa succederà e quanto energia rimarrà alla fine. Ad oggi posso dire il nome di Tommaso. Sono tanti i compagni d’avventura che mi porto nel cuore come Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania". E su chi invece vorrebbe fuori dalla Casa, la showgirl sembra avere le idee chiare: "Dayane. La trovo una persona a volte poco sincera".

Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si baciano, la reazione di Selvaggia Roma

Elisabetta ha svelato anche i motivi che l'hanno spinta a partecipare al Grande Fratello Vip: "Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per mettermi in gioco ma soprattutto per far conoscere la vera me mettendomi a 'nudo'. Senza filtri e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Sono ancora un po’ frastornata, ma l’affetto del pubblico, gli abbracci di mio figlio e la mia famiglia mi stanno aiutando tantissimo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.