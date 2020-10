Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci viola il regolamento del programma, fan furiosi: "Fuori subito"

Gossip TV

Dopo i messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli, la showgirl rischia la squalifica per aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip.

Guai in vista per Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore rischia seriamente la squalifica dal gioco per aver eluso le telecamere del Grande Fratello Vip e usato dei messaggi in codice con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica, ecco cosa è successo al Gf Vip

Elisabetta ha dichiarato più volte di non voler iniziare una storia d'amore nella Casa del Grande Fratello Vip, ma dopo ogni confronto ha sempre cercato di rassicurare Pierpaolo. Il motivo potrebbe essere proprio in quei messaggi in codice che, a quanto pare, sarebbero serviti alla showgirl calabrese per spiegare all'ex velino di Striscia la Notizia qualcosa che non può dire di fronte alle telecamere. Una violazione del regolamento che potrebbe costarle la squalifica.

"Ci sono cose che non puoi capire…" ha scritto la Gregoraci sul palmo della mano di Petrelli, che ha subito replicato: "Ma che ca**o dici? Ho capito bene?". "Chiedi a Piera che lei sa tutto" ha aggiunto l'ex moglie di Briatore. La donna a cui fa riferimento è Piera Fiorillo, psicologa che segue i concorrenti del Gf Vip nel loro percorso. Un gesto che ha fatto infuriare i numerosi fan del programma: "Lo sta solo usando perché è in nomination". E ancora: "Ha stufato, fuori subito, Pierpaolo sei uno zerbino".

Una cosa è certa: Elisabetta non ha riferito a Pierpaolo pensieri sul loro rapporto, bensì ha cercato di metterlo al corrente di situazioni che esulano dalle dinamiche venute a crearsi nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ricordiamo che la bella conduttrice di Battiti Live è in nomination con Francesco Oppini, Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Le eliminazioni avverranno nella puntata del 30 ottobre, mentre in quella di stasera varcheranno la porta rossa tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

