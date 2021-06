Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci terrorizzata: “Ho trovato un Ladro in casa, ha picchiato la tata”

Gossip TV

Brutta disavventura per Elisabetta Gregoraci, che ha trovato un ladro in casa e ha chiamato la polizia, incastrando il malvivente e facendolo arrestare.

Grande spavento per Elisabetta Gregoraci. L’ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è allontanata dalla sua abitazione per recarsi presso la scuola del figlio Nathan Falco e, al suo ritorno, ha trovato una sorpresa amara. Un ladro si è intrufolato in casa sua, aggredendo la tata, e cercando di rubare quante più cose possibili. Grazie al suo sangue freddo e all’immediata reazione del figlio, la Gregoraci è riuscita ad assicurare il malvivente nelle mani della Giustizia.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci trova un ladro in casa e lo fa arrestare

Non è stata una giornata facile per Elisabetta Gregoraci. La bella protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, allontanate finalmente le chiacchiere sulla sua vita privata e sul feeling con Pierpaolo Pretelli, ora felicemente fidanzato con Giulia Salemi, si gode l’estate postando foto del suo fisico invidiabile. La spensieratezza e rilassatezza che ha accompagnato l’inizio di questa torrida estate italiana, tuttavia, sono state spazzate via da una scoperta agghiacciante.

Mentre la showgirl calabrese si trovava fuori casa per prendere il figlio Nathan Falco a scuola, un ladro ha fatto irruzione a casa della Gregoraci, trovando la tata e aggredendola. Tornata a casa appena in tempo, Elisabetta ha visto il ladro e la tata inerme ed è immediatamente intervenuta, assicurando il malvivente alla Polizia anche grazie al tempestivo intervento di Nathan, che non ha esitato neppure un secondo nonostante lo shock.

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Lei si è spaventata molto. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Grazie a Dio adesso sta bene, ma ci siamo molto spaventati […] Ho inseguito il ladro urlando e l’ho messo all’angolo. Il ladro ora è in prigione dove è giusto che sia”, ha raccontato la Gregoraci ai suoi fan su Instagram. Insomma, che l’accaduto sia una lezione per i futuri ladri: mai provare a fregare Elisabetta!

come vedo elisabetta gregoraci dopo che ha inseguito un ladro, gli ha fatto una foto e l’ha fatto arrestare: pic.twitter.com/UnhmKvbXxv — bbb (@miinelauva) June 21, 2021

