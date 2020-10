Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci stravolge le carte e confessa a Pierpaolo: "Mi piaci, sei un fulmine a ciel sereno"

Gossip TV

Ieri la showgirl calabrese si è lasciata andare con l'ex Velino. Colpo di scena al Grande Fratello Vip

Dopo gli ultimi tormentati giorni, Elisabetta Gregoraci ha ritrovato il sorriso e, soprattutto, gli abbracci e le tenerezze con Pierpaolo Pretelli. I due, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, hanno avuto un duro scontro interrotto bruscamente dalla Gregoraci che lo ha mandato a quel paese. L'ex Velino, sconsolato, si è rifugiato in sauna lasciandosi andare a lungo pianto con accanto Massimiliano e Francesco pronti a consolarlo. "Basta, metto un punto" ha dichiarato il modello tra le lacrime. Trascorse però 24 ore, è stata Elisabetta a cercare un confronto con Pierpaolo confessandogli dei veri e propri sentimenti pe lui.

Gf Vip: Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Petrelli: "Mi piaci, tu sei fondamentale"

Sono triste non sto bene, ti voglio parlare, non solo la Eli di sempre - ha dichiarato la showgirl a Pierpaolo - Allora, te l'ho detto prima e te lo dico adesso, sono rimasta male ieri, poi è arrivato tutto insieme. Tu sei un punto di riferimento qui dentro per me e non averti come sempre sono crollata, nel mio percorso di vita ho incontrato tanta gente che facevano le amiche e non lo erano, gente che mi ha preso per il culo, persone che mi hanno tradito.

Quanto io ti ho trovato qui - ha continuato la Gregoraci - onestamente non mi aspettavo di trovare una persona sana, difficile da trovare, sei arrivato come un fulmine a ciel sereno e sono felice di questa cosa, è per quello che ho iniziato a viverla ovviamente non al 100 per 100, tutto quello che è capitato tra noi è stato bello e guai a chi me lo tocca. Noi fuori di qua sono sicura che continueremo, io trovato una persona speciale che non voglio perdere.. Ho trovato un uomo importante che però ha condizionato la mia vita, ci sono persone fuori che io devo tutelare...io con te sto molto bene, tu sei fondamentale per me ho bisogno dei tuoi abbracci, tu mi piaci, non me l'aspettavo di trovarle qui dentro, sono rimasta colpita da questa cosa...ho pensato chissà cosa pensa mio figlio ogni volta che si parla di me e di te, quindi ogni tanto mi chiudo..

Quello che sembra quindi frenare realmente l'ex moglie di Briatore non sarebbe un uomo a cui è legata fuori, ma il pensiero di suo figlio e di come possa reagire:

Non pensavo di trovare una persona così, io ho conosciuto Elisabetta quindi al di fuori posso immaginare, qui conosci una persona più velocemente, io ho vissuto tutto come lo stai raccontando tu, i dubbi che ho li vorrei affrontare fuori non qui dentro", ha replicato Pierpaolo.

I due, alla fine delle confidenze, hanno trascorso lunghi momenti stretti l'uno all'altra sul divano.

