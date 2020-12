Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci spiazza Pierpaolo Pretelli: "Con Giulia Salemi? Un copia e incolla"

Gossip TV

Elisabetta commenta il comportamento assunto da Pierpaolo al Grande Fratello Vip nei confronti di Giulia.

Cresce l'intesa nella Casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che negli ultimi giorni si sono lasciati andare a un passionale bacio. Un feeling sempre più evidente che è stato commentato in diretta da Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci spiazza Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha parlato anche della passione scoppiata nella Casa tra Pierpaolo e Giulia. Complice un gioco organizzato dagli autori del reality show di Canale 5, i due giovani concorrenti si sono lasciati andare a dei passionali baci che sono stati commentati anche da Elisabetta.

"Pierpaolo hai tolto la nostra foto?" ha domandato la Gregoraci a Pretelli facendo riferimento alla foto in cui si baciavano durante il gioco in piscina. "Siamo stati invasi con l'arrivo di Mario e Andrea e c'era poco spazio" ha replicato il modello. Quest'ultimo ha poi colto l'occasione per ringraziare la showgirl calabrese dell'aereo, che lo ha spiazzato affermando: "Non ero io".

Leggi anche Il confronto tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Interpellata da Signorini a esprimersi sul flirt nato al Gf Vip tra Giulia e Pierpaolo, Elisabetta ha confessato: "Sono d'accordo con Stefania. Alcuni passaggi sono un copia e incolla". Parole che hanno innervosito l'ex velino di Striscia la Notizia: "Se a me piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.