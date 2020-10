Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci spiazza Pierpaolo Petrelli: "Voglio fare l'amore con te", Video

Gossip TV

Pierpaolo rivela le parole di fuoco di Elisabetta a Matilde Brandi.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poche settimane ma nella Casa di Cinecittà sono nate le prime amicizie speciali. E infatti è già sotto gli occhi di tutti il flirt tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e l'ex velino Pierpaolo Pretelli, che si stanno mostrando sempre più vicini e affiatati.

La confessione bollente di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Petrelli

Elisabetta e Pierpaolo sono la coppia più chiacchierata della quinta edizione del Grande Fratello Vip e il loro flirt sta facendo sognare milioni di telespettatori che già tifano per loro. Un vero e proprio bacio ancora non c'è stato ma il loro interesse lo hanno dimostrato in queste settimane nella Casa, prima con il bacio in piscina, poi con coccole e tenerezze reciproche.

Sin dal suo ingresso nella Casa, l'ex velino di Striscia la Notizia non ha esitato ad avvicinarsi alla showgirl, mostrando per lei sentimenti davvero importanti. Ma oggi, Petrelli sembra aver perso completamente la testa per la Gregoraci e ai coinquilini non passa indifferente il suo sguardo da innamorato. Parlando con Matilde Brandi, il modello si è lasciato andare a una confessione bollente sull'ex di Flavio Briatore.

Tempo di confessioni per Pierpaolo al Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, Pierpaolo ha rivelato a Matilde le parole di fuoco di Elisabetta: "Prima in piscina mi ha detto ‘Ho voglia di fare l’amore con te’!". Un retroscena davvero bollente che ha fatto esplodere la ballerina in un gesto di grande sorpresa ed eccitazione. Dopo un'interruzione provocata da Dayane Mello, i due concorrenti hanno continuato il loro discorso affermando che sarà molto difficile che accada qualcosa nella Casa davanti alle telecamere.

"Lei ha un vissuto, una determinata situazione. Io credo che lei non si sia mai rifatta una vita perché c’è ancora un legame, anche se non credo sia ancora innamorata. Comunque qui è rinata. Secondo me la dovete vivere così, con spensieratezza, senza pensare a quello che sarà. La tua tattica alla lunga premia! Fatti cercare, sta vivendo una cosa bella" ha dichiarato la Brandi. Un pensiero condiviso anche da Petrelli che ha prontamente replicato: "Piano piano vorrei portarla a non pensare più".

