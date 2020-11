Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci smascherata: Giulia Salemi sincera su Flavio Briatore

Gossip TV

Un amico di Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci conferma la versione dei fatti dell'influencer del Grande Fratello Vip, sul rapporto con Flavio Briatore.

La querelle scoppiata tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, durante l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip, ha posto gli spettatori ad interrogarsi sul rapporto tra le due concorrenti della quinta edizione. Un amico in comune, sentendosi tirare in ballo, ha confermato la versione della Salemi su Flavio Briatore: come reagirà la Gregoraci?

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi dice la verità: ecco le prove

Giulia Salemi non ci sta. Le parole di Elisabetta Gregoraci l’hanno ferita nel profondo e non ha intenzione di permettere alla showgirl di fare insinuazioni infondate sul suo rapporto con Flavio Briatore. Dopo l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip, le due gieffine hanno allentato i rapporti a causa delle discussione scoppiata in Casa, durante la quale la Gregoraci ha accusato l’influencer italo-persiana di aver fatto le vacanze in Sardegna a spese del suo ex marito, sul quale avrebbe avuto anche mire romantiche. Giulia è scoppiata, confrontandosi con Dayane Mello e Selvaggia Roma sulle dichiarazioni di Elisabetta. L’inquilina di Cinecittà non ha intenzione di far passare messaggi sbagliati e ha dichiarato di aver contattato Briatore esclusivamente dietro suo invito. La modella brasiliana ha cercato di tranquillizzare la Salemi, facendole notare che tutti conoscono la sua trasparenza e che Elisabetta, con tutta probabilità, stava parlando sotto l’influsso della gelosia.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci smascherata: ha mentito su Giulia Salemi e Briatore

Una lite tra le due era stata predetta ancora prima dell'ingresso dell'influencer in Casa, quando le indiscrezioni avevano riportato che la Gregoraci avrebbe cacciato Giulia dalla Sardegna anni fa, offendendola profondamente. Ora, un amico di entrambe le protagoniste del Gf Vip, Domenico Zambelli, ha preso le parti della persiana confermando la sua versione dei fatti. “Buongiorno a tutti. Volevo fare una precisazione circa il Grande Fratello Vip dove ieri sera sono stato appunto nominato più volte da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Volevo confermare quello che ha detto Giulia. Io due anni fa ero in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e spesse volte formavamo un gruppo, andavamo al Billionaire a cena dove io avevo questo tavolo e invitavo molti amici, Andrea, Cristiano, Sveva e anche Giulia. Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo. Elisabetta è una mia carissima amica, Flavio pure, lui lo conosco dal 1995, lei da quando faceva Il Malloppo con Pupo. La seguo davvero da tanto. La mia Giulietta la conosco da quando ha iniziato questo lavoro e posso dire che una parte del suo successo è anche merito mio”. Come prenderà la Gregoraci le parole del suo amico?

