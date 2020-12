Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci saluta Andrea Zelletta prima di lasciare la Casa: "Non mi hai mai deluso" (VIDEO)

Gossip TV

Elisabetta abbraccia e ringrazia il suo amico Andrea, prima di abbandonare il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 7 dicembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di abbandonare definitivamente il programma prima delle feste di Natale, ha salutato tutti i suoi compagni di avventura in particolare il suo amico Andrea Zelletta.

L'ultimo saluto di Elisabetta Gregoraci ad Andrea Zelletta, la showgirl lascia il Gf Vip

Elisabetta e Andrea si sono ritrovati in camera per gli ultimi saluti prima dell'addio di lei. A prendere la parola per primo è stato l'ex tronista di Uomini e Donne che he spiegato alla showgirl calabrese di aver parlato con Cristiano Malgioglio riguardo il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Il noto e amatissimo paroliere infatti aveva definito il modello tarantino come troppo tranquillo e in disparte rispetto ad altri concorrenti.

Zelletta ha spiegato alla Gregoraci di essere semplicemente rispettoso e più riservato. Rispetto a Pierpaolo Pretelli, che è molto più intraprendente. "Non mi hai mai deluso sotto alcun tipo di aspettativa, sei una persona che adoro" ha affermato l'ex di Briatore cercando di rassicurare il fidanzato di Natalia Paragoni.

"Mi sei sempre stato accanto, sapevo di poter sempre contare su di te" ha aggiunto Elisabetta elogiando Andrea. La showgirl, prima di abbandonare il Gf Vip, ha cercato di spronare il più possibile Zelletta a continuare il suo percorso, mostrandosi deciso ma senza snaturarsi. La loro amicizia continuerà anche fuori dalla Casa di Cinecittà?

