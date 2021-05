Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: "Ho sofferto e ho fatto scelte sbagliate"

Gossip TV

L'ex moglie di Flavio Briatore e il lungo sfogo su Instagram.

In seguto al clamore mediatico delle recenti dichiarazioni di Stefano Coletti, Elisabetta Gregoraci ha deciso di rompere il silenzio. Il pilota bergamasco aveva condiviso alcuni scatti con la showgirl calabrese che hanno acceso il gossip ma anche le polemiche.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: "Ho sofferto e ho fatto scelte sbagliate"

Coletti ha condiviso un'immagine di una scritta tatuata sul braccio "Sei l'epicentro del mio terremoto", la stessa frase che sorvolò sopra cieli di Cinecittà quando la Gregoraci era nella Casa del GF Vip. Non è tutto. Altri scatti insieme all'ex moglie di Briatore hanno fatto mormorare il web su una possibile relazione tra l'ex gieffina e il pilota. Quest'ultimo è voluto intervenire sulla questione e dire la sua:

"Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”.

A queste parole si sono aggiunte poco fa quelle di Elisabetta che ha tenuto a precisare di essere single e quando non lo sarà più sarà la prima condividerlo con tutti coloro che la sostengono:

Care amiche e amici,

Mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite come faccio sempre tanto più lo farò ora. Sono un personaggio pubblico ma prima di tutto una donna e mamma di 41 anni separata, con tutte le sue fragilità che crede nell'amore e nella famiglia. Come tutte voi sono stata innamorata. ho sofferto, per amore, ho fatto scelte sbagliate ma questo fa parte della vita.

E ancora:

Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro. Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L'amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l'amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché io voglio un grande amore voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere. Grazie di essermi sempre vicinie. Vi voglio bene la vostra Eli.

