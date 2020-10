Gossip TV

Elisabetta Gregoraci rimprovera a Stefania Orlando di aver prestato poca attenzione all'amica Matilde Brandi, preferendo la compagnia di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip.

Tornata dal Cucurio, Elisabetta Gregoraci rimprovera a Stefania Orlando di non essere stata sensibile nei confronti dell'amica Matilde Brandi. La presentatrice ha notato un allontanamento nella Casa del Grande Fratello Vip, o è solo suggestionata dalle dinamiche di gioco tra le due colleghe?

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Stefania Orlando

Ancora accuse per Stefania Orlando. La gieffina sembra aver perso la fiducia di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, forse in parte sospettosi del suo legame con Tommaso Zorzi. La presentatrice e l’influencer, infatti, sono legatissimi e formano una coppia esplosiva che potrebbe mettere in pericolo alcuni protagonisti del reality show.

Dopo aver soggiornato per alcuni giorni nel Cucurio, Elisabetta Gregoraci è tornata in Casa e ha cercato il confronto con la Orlando. La showgirl ha rimproverato all’inquilina di essersi comportata in modo scorretto con Matilde Brandi, alla quale è legata da un’amicizia ventennale. Secondo la Gregoraci, infatti, quando la Orlando ha avuto modo di rivolgere un pensiero ad uno dei compagni di viaggio, in attesa di scoprire se il televoto l’avesse risparmiata o meno, avrebbe dovuto dedicarsi alla Brandi, piuttosto che rivolgersi a Zorzi.

Stefania Orlando ha tradito Matilde Brandi al GF VIP?

Dopo aver ascoltato le parole di Elisabetta, che ha confessato di aver visto Matilde giù di morale, Stefania ha spiegato di aver scelto Tommaso perché tra loro c’era un contenzioso non ancora chiarito, e non avrebbe voluto lasciare il GF VIP senza potergli parlare. La Gregoraci è sembrata poco persuasa dalle giustificazioni della Orlando, che ha aggiunto che Matilde si è fatta tanti amici in Casa che la potranno sostenere anche nel caso dovesse essere lei a lasciare il gioco.

I sospetti di Elisabetta si vanno a sommare a quelli di Dayane Mello. La modella ha accusato Stefania, che è scoppiata in lacrime ricordando la migliore amica scomparsa, di non essere completamente sincera e di aver sparlato alle spalle di Matilde. Il clima a Cinecittà è teso ed è guerra tra Mello e Orlandi, che non sembrano riuscire a trovare un punto in comune. La presentatrice è finita al televoto con la Brandi e Guenda Goria e forse dovrà abbandonare per sempre il GF.

