Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli fanno pace dopo la lite nella Casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non riescono a stare lontano tanto a lungo. Nonostante i dissapori delle ultime 24 ore, trascorse a sparlare e a rinfacciarsi a vicenda comportamenti errati, la coppia di fatto della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto pace suggellando la tregua con un abbraccio, e con confessioni molto importanti.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci torna da Pierpaolo Pretelli

Tra la tensione per il prolungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che finirà a febbraio invece che a dicembre, e l’ingresso di Giulia Salemi che ha riportato a galla vecchi rancori, Elisabetta Gregoraci non sta attraversando giorni sereni in Casa. Quando il Pretelli ha mostrato interesse per l’influencer italo-persiana, la showgirl non ci ha visto più e l’ha attaccato molto duramente, accusandolo di aver finto interesse per lei e di provare un affetto superficiale.

Distrutto dalla furibonda lite, Pierpaolo si è sfogato con la Salemi, rivelandole che lei è la causa principale di questa discussione nata da un chiarissimo moto di gelosia. Giulia ha riservato parole al vetriolo ad Elisabetta, ancora molto offesa per le insinuazioni che la presentatrice ha fatto sul suo contro durante la Puntata, quando l'ha apertamente accusata di aver flirtato con l'ex marito Flavio Briatore per poter soggiornare gratis in Sardegna.

Tregua per il Gregorelli nella Casa del Gf Vip

Mentre il Codacons punta il dito contro i Gregorelli, la tensione sale sempre di più ed Elisabetta distrugge Pierpaolo chiamandolo infantile davanti ad alcuni dei suoi amici più stretti all’interno del reality show di Canale5. Le discussioni tra la coppia di fatto di questa edizione, tuttavia, non riescono mai a durare troppo e in serata, Pierpaolo e la Gregoraci si trovano a fare pace. L’ex Velino confessa di sentirsi depresso quando litiga con la showgirl, mentre lei ammette di non aver chiuso occhio per il nervoso.

Elisabetta invita il Pretelli a godersi questi ultimi giorni insieme, dal momento che lei ha deciso di lasciare la Casa, ma qualcosa fa sospettare che la miccia non sia del tutto spenta bensì che sia pronta ad esplodere nuovamente. Cosa accadrà, infatti, quando la Gregoraci sarà costretta a decidere una volta per tutte e il gieffino si avvicinerà ancora a Giulia?

