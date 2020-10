Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci perde Seguaci in Casa: Dayane Mello non ci sta

Gossip TV

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dicono addio alla strategia di Elisabetta Gregoraci e si ribellano al gruppo della Casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci sta per essere detronizzata. La showgirl è una delle regina indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip e, pur mantenendo un’educazione straordinaria con tutti, ha creato il proprio gruppo di validi alleati. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, tuttavia, sono stanche delle dinamiche del gruppo e avvisano: da oggi ognuno farà il proprio gioco.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello si sottrae al Gruppo

Nella casa del Grande Fratello Vip, sebbene a lungo tutti abbiano pagato con estrema fermezza, si sono creati due gruppi. Il più numeroso, capeggiato dall’elegante Elisabetta Gregoraci si scontra spesso con quello degli emarginati, dando vita a lite furibonde e ripicche inaspettate. La presenza del gruppi, inoltre, ha minato tanti rapporti che inizialmente sembravano potersi trasformare in sincere amicizie. È il caso di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, scoppiato in lacrime per l’influencer, che si sono allontanati dopo un incomprensione che è diventata una vera e propria accusa di strategia nei confronti del figlio di Alba Parietti. Mentre alcuni concorrenti del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sembrano aver trovato la propria dimensione, altri iniziano a dubitare di tutto il percorso fatto fino ad adesso. In particolare modo, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono giunte alla conclusione che Elisabetta le stia manipolando.

Elisabetta Gregoraci perde consensi al GF Vip

La Cannavò ha ammesso di essersi fatta influenzare da Elisabetta, spesso lasciandosi influenzare dalle parole della showgirl e adottandole come sue. L’attrice e la bella modella brasiliana si confrontano con Enock Barwuah, che invece sembra adorare il suo ruolo sotto l’ala protettrice della Gregoraci. Quando il gieffino nega, ancora una volta, che in Casa non ci siano fazioni, la Mello esplode e cerca di fargli capire che non essere liberi di nominare alcuni concorrenti è proprio dovuto al fatto che quest’ultimi facciano parte del gruppo. Dayane non ci sta più, non ha intenzione di farsi comandare o influenzare, forse anche perché si è resa conto che una volta eliminati gli inquilini più emarginati, lei e la Cannavò sarebbero state le prime della lista delle Nomination. Un’insurrezione sta per verificarsi nella casa del Grande Fratello Vip? Nel frattempo, Elisabetta ha problemi più grandi a cui pensare. Flavio Briatore e la sua attuale fiamma si sono incontrati in un locale, mentre lei soggiorna a Cinecittà.

