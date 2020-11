Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci perde il controllo contro Selvaggia Roma, lite furibonda nella Casa (VIDEO)

Gossip TV

Duro e accesissimo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta e Selvaggia.

Rissa sfiorata al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Quest'ultima è entrata nella famosa Casa di Cinecittà proprio per gettare un po' di pepe nelle dinamiche tra lei e Pierpaolo Pretelli e provocare l'ex moglie di Flavio Briatore, che nelle ultime ore ha letteralmente perso il controllo.

Rissa sfiorata al Gf Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia non ha mai perso occasione per criticare il comportamento assunto da Elisabetta nei confronti di Pierpaolo. Ieri sera, all'ennesima offesa della nuova concorrente, la showgirl calabrese ha sbottato: "Ha rotto le scatole questa qui, l'ultima arrivata. Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. [...] Mi sono rotta i co****ni. Sono tre ore che si permette di parlare di me". Non contenta, alla fine la Gregoraci è tornata alla porta del Cucurio per affrontare in modo diretto la Roma: "Non è carino che arrivi da due giorni e cominci a parlare. Mi inca..o perché hai rotto i co…i. Non ti permettere. Fai quello che vuoi ma fai il tuo percorso, non il mio. Se sei venuta qui per parlare solo di me, anche no. Vai a cag*** Selvaggia, chi sei tu per dire questo? Fatti il tuo percorso per i ca**i tuoi".

Francesco Oppini e Stefania Orlando l'hanno spinta a non cedere a quelle che sono semplici provocazioni ma invano. "Le serve la Gregoraci per farsi il suo percorso al Grande Fratello Vip. Un uomo con i co**ni avrebbe detto qualcosa" ha affermato la donna. Il Grande Fratello Vip ha poi dato la possibilità a Selvaggia e Pierpaolo di tornare nella Casa dai loro compagni ma, nel giro di pochi minuti è scoppiata l'ennesima discussione.

Leggi anche Rosalinda Cannavò ripensa al fidanzato Giuliano

Pretelli ha provato subito ad avere un chiarimento con Elisabetta, ma subito Selvaggia si è rimessa in mezzo: "Con te ci gioca, avesse un po’ più di rispetto per le persone sarebbe un’altra cosa. Leva questa maschera Elisabetta, non fare la vittima. A me di te non interessa nulla, sei una bambina capricciosa. Smettila di prendere per il c***o Pierpaolo". "Non ti conosco, non devi parlare di me. Vieni qua a fare lo show con Enock, con Pierpaolo, ma dai. A parte baciarti la gente in discoteca non sai fare. Sai solo raccontare str***te. Fai il tuo percorso senza parlare di me. Sei innamorata di Pierpaolo? Diglielo e sii chiara! Stai nel tuo e non sparlare di me, mi sono rotta i co***ni. Se sei venuta qui per parlare solo di me, anche no. Ma vai a ca***re, Selvaggia. Ma chi sei tu? Ti serve notorietà? Adesso basta" ha prontamente replicato la showgirl calabrese visibilmente furiosa. Anche il resto del gruppo ha deciso poi di intervenire nella discussione prendendo le difese della Gregoraci.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.