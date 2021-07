Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci opinionista? Parla lei

Gossip TV

L'ex gieffina Elisabetta parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip come opinionista.

Elisabetta Gregoraci, che a breve ritroveremo sul piccolo schermo al timone di Battiti Live, è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl e conduttrice si è lasciata andare a una rivelazione su un suo possibile ritorno nel reality show di Alfonso Signorini come opinionista.

Elisabetta Gregoraci opinionista del Gf Vip? Le parole dell'ex gieffina

Elisabetta è stata una delle concorrenti indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare l'influencer Tommaso Zorzi. Ricordando i mesi passati nella famosa Casa di Cinecittà, la showgirl ha parlato anche della lontananza dal figlio: "Appena mi ha rivisto mi ha detto: 'Mi sei mancata tanto!'. Gli avevo scritto delle lettere, volevo che le leggesse mentre non c’ero, per sentire il mio calore. Ma quest’anno, per via del Covid, noi concorrenti avevamo la possibilità di parlare al telefono con i nostri figli".

A proposito di un suo possibile ritorno al Gf Vip come opinionista, l'ex moglie di Flavio Briatore ha ammesso: "Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose, o meglio a volte si e a volte no, e lì bisogna esserlo sempre".

Intanto rivedremo la Gregoraci insieme ad Alan Palmieri al timone di Battivi Live, il noto programma musicale che andrà in onda dal prossimo 13 luglio 2021 su Italia 1: "Per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o meno sempre lavorato. […] Chi fa questo lavoro ha sofferto molto in questo periodo e ora c’è voglia di normalità, di sentire il calore della gente".

